Как и когда может подорожать коммуналка в Украине: что будет с тарифами на газ, электроэнергию и воду

В Украине тарифы на коммунальные услуги могут пересмотреть уже в следующем году. Об этом говорится в нескольких прогнозах правительственных организаций. При этом отменить мораторий на повышение тарифов будет крайне сложно, именно поэтому повысить тариф на газ, отопление и горячую воду, вероятно, удастся уже через шесть месяцев после окончания войны. Это может быть в следующем году при условии, если война закончится до июня.

О том, какими могут быть тарифы и какие цены на коммуналку в ЕС, читайте в материале OBOZ.UA.

Подорожает ли коммуналка в Украине

Постепенно дорожают все товары и услуги, также рано или поздно больше придется платить и за коммунальные услуги. Дорожают энергоносители, увеличиваются расходы на ремонты, растут зарплаты. Все это приводит к увеличению себестоимости коммунальных услуг.

Однако сейчас в правительстве даже не рассматривают возможности пересмотра тарифов. При этом Кабмин официально принимает решение исключительно по тарифу на электроэнергию. А чтобы поднять тариф на газ, горячую воду и отопление, необходимо снять мораторий (а для этого нужно решение Верховной Рады). Насобирать голоса на такое решение будет крайне сложно.

Холодная вода: тариф уже повышают и будут это делать и далее

Коммунальная услуга, стоимость которой может легко повыситься (и на самом деле выросла даже в 2025-м, но не для всех), – это холодное водоснабжение. Большие водоканалы могут повышать тарифы через решение НКРЭКУ (и там тоже нужна политическая воля, поэтому здесь с пересмотром тарифов не спешат). А водоканалы в небольших городах повышают тарифы на воду после решения местных советов. И там депутаты думают: если не поднять тариф, то нужно компенсировать убытки водоканалу.

И если в местном бюджете нет денег на такую компенсацию, то тариф повышают. Например, в Ирпене Киевской области в конце прошлого года решили поднять тариф на холодную воду (вместе с водоотводом) с 32,11 грн до 56,88 грн за кубометр.

Что будет с газом: дефицит возможен, но тариф может измениться только во второй половине 2026-го

Россия реализовала уже серию масштабных атак по украинской газовой добыче. В результате придется импортировать больше газа – соответственно, тратить на это больше средств. Как объяснил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип, "все меняется от динамики обстрелов по энергетической инфраструктуре".

"В начале октября у нас было достаточно газа. Но из-за российских ударов у нас остановилась добыча. Значит, это падение надо компенсировать импортом. А для этого нужны деньги", – пояснил он. С другой стороны, отметил Прокип, "газ в Европе есть". Поэтому вопрос относительно его получения лежит сугубо в финансовой плоскости.

"Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ – никаких повышений. Также на электричество для бытовых потребителей", – заявил несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский.

На самом деле для того, чтобы повысить стоимость газа, придется отменять закон о моратории. А это сделать будет не так легко. Мораторий должен действовать в течение войны и шести месяцев после завершения военного положения. Когда этот закон принимали в 2022-м, вероятно, было трудно себе представить, что война продлится настолько долго.

Теперь без изменения закона повысить тариф на газ в следующем году будет возможно при одном условии: если война закончится раньше июня. Но даже в таком случае тариф удастся поднять только с конца 2026-го.

НБУ для прогнозирования уровня инфляции оценивает в том числе и вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги. В Нацбанке считают, что газ может подорожать именно во втором полугодии следующего года.

"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026-го начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в оценках НБУ. Кстати, в 2023-м в НБУ считали, что повышение тарифов произойдет в 2025-м. Но этот прогноз оказался ошибочным.

Тариф на электроэнергию: для повышения цены необходимо решение правительства

Стоимость электроэнергии не ограничена мораторием. Поэтому ее можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство. И это уже делали во время войны. Если украинцы до 1 июня платили за ток от 2,64 грн за кВт*ч (в зависимости от объемов), то сейчас кВт*ч стоит уже 4,32 грн.

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в следующем году. Так, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, сейчас неизвестно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Сколько платят за коммуналку в соседних странах

В Украине даже после подорожания тока – тарифы одни из самых низких в Европе. Согласно данным Евростата, в Молдове, несмотря на низкий уровень зарплат и пенсий, электроэнергия стоит 6,41 грн за кВт*ч. На самом деле чем богаче страна, тем больше у нее возможностей субсидировать население и продавать ток дешевле, чем стоит его генерация и распределение.

Согласно данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС достигает 9,74 грн за кВт*ч. Относительно дешевая электроэнергия в Болгарии (4,34 грн за кВт*ч) – это значительно меньше, чем в Молдове, но все равно дороже, чем в Украине даже после пересмотра тарифа.

В Ирландии электроэнергия стоит 20,1 грн за кВт*ч, в Германии – 12,6 грн за кВт*ч. На графике можно посмотреть стоимость электроэнергии в Украине и в соседних странах ЕС и Молдове. Единственная страна ЕС, в которой цена электроэнергии ниже, чем в Украине, – Венгрия.

В первой половине 2025 года стоимость газа для населения в ЕС снизилась до 1,143 евро (55,3 грн) за кубометр, уменьшившись на 8,1%.

Самые высокие цены были зафиксированы в Швеции – 103,1 грн за куб, далее идут Нидерланды (56,2 грн). Зато Венгрия (14,8 грн за куб) имеет самую низкую цену в Европе. Для сравнения: в Украине кубометр газа стоит 7,96 грн.

Рано или поздно в Украине придется пересмотреть тарифы на коммуналку. Но как минимум в ближайшее время значительных изменений ожидать не стоит.