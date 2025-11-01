Украинцам раздадут новые выплаты на зиму: Зеленский сделал заявление

В Украине с 1 декабря начнет действовать новая программа зимней поддержки. Она предусматривает финансовую поддержку, как это было в прошлом году, когда раздавали по 1 тыс. грн. Кроме того, отдельную программу разрабатывают для льготных категорий.

Видео дня

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении 1 ноября. Зеленский отметил, что в прошлом году программой зимней поддержки воспользовались 14 млн украинцев.

"Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, который заработает уже в декабре. зимнюю поддержку. Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены. Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали", – сказал он.

Также президент сделал заявление и по тарифам

"Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ – никаких повышений, – также на электричество для бытовых потребителей. Также на электричество для бытовых потребителей", – сказал он.

Отметим, цена на газ установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечается, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время ведомство призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!