Кабмин ввел дополнительную поддержку бизнеса: Свириденко раскрыла детали
Кабинет министров Украины принял решение о дополнительной поддержке предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Малый и средний бизнес продолжает работать несмотря на аварийные отключения электроэнергии из-за российских обстрелов. Из-за этого предприниматели несут дополнительные расходы, и государство решило ввести отдельный пакет помощи.
Об этом 23 января сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, комментируя итоги заседания правительства. Информацию обнародовали в официальном канале новостей и важных сообщений от премьер-министра. В сообщении отмечается, что решение приняли именно на заседании Кабинета министров.
Юлия Свириденко сказала: "Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета министров приняли пакет поддержки".
Реакция правительства
По словам Свириденко, малый и средний бизнес остается основой экономической устойчивости в регионах. Предприниматели обеспечивают рабочие места, предоставляют базовые услуги и часто выполняют функции пунктов несокрушимости. Но в условиях нестабильного энергоснабжения это стало значительно сложнее.
В правительстве признают, что аварийные отключения влияют не только на производство, но и на ежедневную работу кафе, аптек, магазинов и пекарен. Именно поэтому пакет поддержки сфокусировали на вопросах энергонезависимости. Цель решений – помочь бизнесу удержаться и не сокращать персонал.
Финансовая помощь и кредиты
Пакет поддержки состоит из двух основных инструментов.
- Первый – одноразовая финансовая помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость. Ее смогут получить ФОПы 2–3 групп, которые работают в социально важных сферах, в частности заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие сервисы первой необходимости.
Размер разовой выплаты составит от 7 500 до 15 000 грн. Сумма зависит от количества наемных работников, при условии наличия не менее одного сотрудника. Подать заявку можно через портал Дія. После этого банки-партнеры верифицируют данные, а Государственная служба занятости перечисляет средства.
Полученные деньги разрешено тратить на приобретение или ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату услуг электроэнергии.
- Второй инструмент – целевой кредит под 0 процентов на энергооборудование. Его смогут привлечь предприятия, соответствующие критериям программы 5–7–9%.
Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров сроком до 3 лет. Максимальная сумма – до 10 млн грн, а разницу в процентной ставке компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Детали и дату старта программ обнародует Минэкономики.
