Кабмин согласовал поддержку железнодорожных пассажирских перевозок

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 16 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для финансирования в 2026 году государственного заказа на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок во внутреннем сообщении.

Видео дня

Соответствующее распоряжение №196-р от 2 марта 2026 года предусматривает направление средств Министерству развития общин и территорий Украины.

Согласно документу, Министерство финансов Украины должно обеспечить равномерное поквартальное финансирование указанных расходов на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда госбюджета. Таким образом, правительство после длительного обсуждения механизма государственного заказа наконец приняло решение о финансовом обеспечении внутренних пассажирских железнодорожных перевозок в 2026 году.

Ранее сообщалось, что из-за падения грузовой базы "Укрзализныця" больше не может покрывать убытки пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами. А оценка убытков экспертами достигала 24 млрд грн.

До того компания пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы компенсировать убытки от пассажирских перевозок. Однако против этого выступило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и представители крупного бизнеса.