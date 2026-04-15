Кабмин неправильно проводил индексацию: пенсионеры один за другим заставляют пересчитывать выплаты

Днепропетровский окружной административный суд обязал ПФУ пересчитать выплату пенсионеру, которому не проводили полную индексацию. По решению правительства "новым" пенсионерам не проводят полную индексацию, зато выплату повышают на 100-125 грн. Эти действия в судах признают незаконными.

Об этом говорится в материалах дела №160/27539/25. Пенсию назначили еще в 2022-м и первые три года не пересчитывали по общим правилам.

Так, в 2022-м к пенсии установлена ежемесячная доплата в размере 135 грн, с 01.03.2023 – в размере 100 грн, с 01.03.2024 в размере 100 гривен, а с 01.03.2025 индексация пенсии была осуществлена с учетом коэффициента увеличения 1,0575 вместо 1,115.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области осуществить индексацию пенсии с 01.05.2025 с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за 2018-2020 годы, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии (9118,81 грн), в размере 1,115 (с учетом коэффициентов увеличения в размере 1,14, 1,197 и 1,0796), и в связи с этим провести перерасчет и выплату пенсии с 01.05.2025", – говорится в решении суда.

Это одно из десятков тысяч решений в пользу пенсионеров. В прошлом году Верховный Суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и обязал провести перерасчет пенсии так, чтобы полную индексацию начали проводить сразу после назначения выплаты.

Фактически, суды низших инстанций должны руководствоваться решениями Верховного Суда (и делают это). Поэтому почти со стопроцентной вероятностью любой пенсионер, которому вместо полной индексации пересчитали выплаты на небольшой процент, сможет обратиться в суд и добиться перерасчета. И суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации.

