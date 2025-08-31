Кабмин изменил планы по минималке из-за затягивания войны: сколько будут платить ежемесячно и какой будет пенсия

В Украине из-за снижения вероятности скорого окончания войны примут бюджет, который привязан к "пессимистическому прогнозу". Минфин уже направил распорядителям бюджетных средств соответствующие письма. Экономика будет восстанавливаться значительно меньшими темпами, зарплаты будут расти медленнее, а цены – быстрее.

Что важно знать:

Кабмин в своих оценках не ожидает быстрого окончания войны и улучшения ситуации с безопасностью в 2026-м;

это негативно повлияет на экономику – темпы роста ВВП значительно сократятся по сравнению с прогнозом, который предусматривал окончание войны уже в этом году (вместо 4,5% ВВП в следующем году может вырасти всего на 2,4%);

ухудшение ситуации приведет к более быстрым темпам роста цен;

негативный сценарий также повлияет и на ситуацию с соцстандартами, однако не так существенно.

В Кабмине не верят в скорое завершение войны

Правительство в прогнозе экономического и социального развития разработало два сценария. Первый предполагает, что ситуация с безопасностью существенно улучшится в следующем году. Второй (пессимистический) сценарий предусматривал улучшение ситуации с безопасностью только в 2027-м. Следовательно, активная фаза войны по этому сценарию должна продолжаться весь 2026-й. К сожалению, именно второй сценарий по оценкам Кабмина сейчас реализуется.

Поэтому при расчете бюджета на следующий год должны учитывать, что война не остановится. Это повлияет на все макроэкономические показатели. В то же время этот сценарий в любой момент могут отредактировать, если изменится ситуация с безопасностью.

К худшему сценарию стоит быть готовым не только правительству, но и каждой украинской семье. Итак, второй сценарий предусматривает значительный уровень инфляции на фоне менее значительной индексации зарплаты. На графике ниже можно увидеть, как будут расти цены согласно пессимистическому прогнозу, который стал базовым (зеленый цвет) по сравнению с оптимистическим прогнозом (на графике линия, обозначенная красным цветом). В следующем году цены (в среднем год к году) вырастут на 10,4%.

В 2027-м инфляция сократится до 9,7%, а в 2028-м – до 8,3%. Напомним, что Украина пытается дойти до показателя инфляции в размере до 5%. Для сравнения, в Польше в следующем году, в зависимости от сценариев, размер инфляции оценивается регулятором в 1,7-4,5%.

Плохая новость – инфляция будет замедляться медленно и еще долго будет оставаться высокой;

Хорошая новость – положительная динамика будет сохраняться.

Что будет с социальными стандартами: значительно ситуация не изменится

Из-за ухудшения экономической ситуация правительство также, вероятно, будет применять и другие показатели роста социальных стандартов. Правда, речь идет о незначительной разнице. Например, в оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

Оба варианта не позволят украинцам с минимальными зарплатами иметь доход, который позволит обеспечить хотя бы минимальные потребности, о чем уже неоднократно писал OBOZ.UA. Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8 421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

В то же время минимальная пенсия в 2026-м вырастет с 2361 до 2595 грн. "Оптимистический" прогноз предполагал, что минимальную пенсию увеличат до 2564 грн. В то же время фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 7091,8 грн.

Это не просто больше минимальной пенсии в несколько раз, это больше, чем средняя пенсия в Украине. И это кризисная ситуация. Абсолютное большинство украинских пенсионеров находятся за чертой бедности.

Продолжение войны повлияет не только на минимальную, но и на среднюю зарплату. В 2026-м средняя зарплата составит 30 032 грн, тогда как по "оптимистическому" сценарию речь шла о 30 240 грн. Уже в 2027-м в среднем украинцы в среднем будут зарабатывать 34 808 грн, а в 2028-м – 39 436 грн.

Хуже всего ситуация – с динамикой ВВП. Если раньше ожидалось, что ВВП в гривне вырастет в следующем году на 4,5%, то сейчас речь идет о том, что в следующем году экономика вырастет всего на 2,4%. Учитывая значительное падение после начала полномасштабной войны, это крайне незначительная динамика.

Уже в 2027-м, если ситуация с безопасностью улучшится, динамика немного выровняется. ВВП вырастет на 4,7%, а в 2028-м – на 4,5%. И это все равно меньше, чем было предусмотрено "оптимистическим" сценарием.