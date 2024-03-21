Кабмин хочет привязать акцизы на сигареты к евро – СМИ

Правительство внесло в парламент законопроект, главная цель которого – установить акцизы на табачные изделия в евро. Однако эта инициатива игнорирует возможные риски для экономики и может привести к еще большему росту нелегального рынка, пишет "24 Канал".

Журналисты рассказали, что законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия" был внесен в парламент 18 марта. Проект закона предусматривает достижение уровня акцизного сбора в 90 евро за 1000 сигарет.

Политика постоянного повышения акцизного налога на сигареты уже загнала рынок в тень. Если в 2018 году уровень нелегальной торговли составил 4,4%, то в 2023 году он вырос до критического уровня в 25,7%. Поэтому только за прошлый год госбюджет страны не получил 23,5 млрд грн. Поэтому любое дополнительное повышение налога будет провоцировать дальнейший рост тени", – подчеркнули журналисты.

Так, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что самое главное для правительства сейчас – это именно детенизация табачного рынка.

"Все, что мы обсуждаем по поводу уравнения ставок с уровнем ставок в ЕС, индексации цен к европейским и тому подобное – целесообразно обсуждать, когда наш нелегальный рынок будет меньше хотя бы в два раза, чем сейчас", – приводит издание слова Гетманцева.

Кабмин объясняет введение акцизов в евро якобы требованиями ЕС. Однако на самом деле таких требований Евросоюз никогда не выдвигал, ведь ни один документ ЕС, ратифицированный Украиной, не предусматривает достижения отметки в 90 евро ни в 2025 году, ни в 2028, как того предлагает правительство.

"Многие страны при присоединении к Евросоюзу тратили долгие годы, прежде чем выйти на желаемый рубеж, поскольку приходилось учитывать многие факторы: от текущего уровня доходов граждан до курса национальных валют", – добавили журналисты.

Более того, на данный момент прогнозирование курса национальной валюты фактически невозможно. Стремительный скачок курса, например, до 50 – 60 грн./евро нельзя исключать – так что, если произойдет подобное, вся табачная отрасль страны буквально упадет, объясняет СМИ.

"Первым пострадавшим от непродуманной налоговой политики станет именно правительство, оно не получит денег, на которые рассчитывает. Теневой рынок только поблагодарит, ведь это сделает их бизнес еще более прибыльным", – констатирует издание.