Изменения правил ограничений на энергорынке навредят маневренной генерации – эксперт

Тепловые электростанции и предприятия зеленой энергетики могут получить лишнюю финансовую нагрузку в случае принятия новых правил по ограничениям производства электроэнергии, считает Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

По его словам, это касается вопроса ограничений производства электроэнергии, которые вызваны факторами обстрелов, спецификой генерации государственных энергогенерирующих компаний и импортом электроэнергии.

"Ответственность могут переложить на тепловую генерацию, которая больше всего пострадала этой зимой от обстрелов. Кроме того, на солнечную и ветровую энергетику – те отрасли энергетики, которые сейчас являются источником строительства гигаватт новых мощностей для энергетики", – сказал Омельченко.

Он отметил, что таким образом складывается дискриминационная история, когда государство может остановить восстановление ТЭС и одновременно строительство новых СЭС и ВЭС в стране.

"С другой стороны, во введении таких изменений просматривается нарушение принципов здоровой конкуренции. И на этот вопрос может обратить внимание Антимонопольный комитет Украины", – добавил эксперт.

По его мнению, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг, которая будет рассматривает соответствующие изменения 17 марта, должна взвесить все плюсы и минусы такого решения.

"Стоит бороться с причинами проблем, а не с последствиями", – подчеркнул Омельченко.

Напомним, из-за российских обстрелов в Украине появилось большое количество проблем в энергетике. Как у генерирующих предприятий, так и в сетях, которые передают электроэнергию от генерации к предприятиям и домам.