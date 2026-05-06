Изменение прайс-кепов вернуло импорт электроэнергии и распределенную генерацию на рынок, – Кудрицкий

Изменение прайс-кепов с 1 мая стало необходимым шагом для восстановления работы рынка и избежания дефицита электроэнергии.

Видео дня

Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, предыдущее административное ограничение цен фактически заблокировало часть генерации и импорт.

"Он, по сути, запретил покупателям и продавцам покупать и продавать электроэнергию выше 5-6 гривен в большинство часов суток за киловатт/час", – пояснил Кудрицкий.

Это, по его словам, имело прямые последствия для энергосистемы. "Это привело к тому, что газовая генерация, которая была построена, децентрализованная газовая генерация, которая была построена в Украине в то время и импорт в большинство часов суток не могли помогать энергосистеме", – подчеркнул он.

Кудрицкий подчеркнул, что именно пересмотр прайс-кепов позволил исправить ситуацию и вернуть на рынок необходимые ресурсы, однако задержка с решением уже повлияла на темпы развития новой генерации и подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что изменение прайс-кепов с 1 мая не привело к ожидаемому скачку цен, а наоборот – продемонстрировала эффективность рыночных механизмов.