Из-за разницы цен на ток в Украине и Европе коммерческий импорт не будет работать – ЭКУ

Разница в стоимости электроэнергии в Украине и Европе мешает коммерческому импорту электричества в Украину.

Об этом сообщили в "Энергетической компании Украины" (ЭКУ).

В ЭКУ отмечают, что государство делает все возможное для создания дополнительных инструментов для повышения энергетической безопасности страны. Однако есть два аспекта, которые влияют на коммерческий импорт электроэнергии.

"Прежде всего, это цена. Она должна быть существенно ниже в Европе, чем в Украине. Второй – это размер трансграничного пересечения, за который на аукционах могут конкурировать импортеры. Сегодня коммерческий импорт возможен в ограниченном объеме в связи с требованиями, которые выдвинули европейские системные операторы. Но цена является, пожалуй, главным фактором для увеличения коммерческого импорта", – заявили в компании.

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Государственный трейдер также подчеркнул, что из-за разницы цен в Европе и в Украине – коммерческий импорт работать не будет, а цена аварийной помощи будет значительно выше импорта.

"Регулятор ищет пути, как в условиях энергодефицита сэкономить украинским потребителям средства, синтетическим антикризисным инструментом, таким как импортное ПСО. Но технически это очень сложно, поэтому без деталей оценить эффективность этого инструмента пока невозможно", - подчеркнули в ЭКУ.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) на уровне как в странах Европейского Союза.