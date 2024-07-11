Из-за последних обстрелов Украины ДТЭК потерял 10 отремонтированных энергоблоков ТЭС

В результате последних массированных обстрелов энергетической системы ДТЭК потерял все 10 энергоблоков теплоэлектростанций, восстановленных после прошлогодних атак.

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Об этом в интервью NV рассказал генеральный директор ДТЭК "Энерго" Ильдар Салеев.

По его словам, в прошлом году энергетики компании возобновили 10 энергоблоков после зимы 2022-2023 годов.

"Все эти 10 возобновившихся энергоблоков потеряли в этом году после обстрелов. Некоторые из блоков на одной станции мы трижды восстанавливали, и трижды по нему прилетало, и мы его теряли", – рассказал Салеев.

По его словам, технически возможно восстановить до конца года около половины того, что было потеряно компанией.

"Но, повторюсь, это зависит от того, какие будут ресурсы для восстановления и от новых обстрелов. Если будут новые обстрелы и новые попадания, – это вообще спрогнозировать невозможно", – отметил он.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы в результате семи массированных атак было повреждено или разрушено около 90% тепловой генерации в ДТЭК.