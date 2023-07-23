Из национализированного "Сенс банка" вывели временную администрацию: что известно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц прекратил временную администрацию в АО Сенс Банк (бывший Альфа-банк). Его работа длилась менее 3 дней.

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Об этом говорится в заявлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция фонда.

Как отмечается, фонд успешно завершил все процедуры в рамках временной администрации в банке и передал его акции государству.

"Главное – обеспечена бесперебойная операционная деятельность банка и работа всех сервисов для клиентов. За первые сутки временной администрации клиенты открыли депозитные вклады на сумму 330 млн грн, что втрое больше, чем за предыдущие сутки. Это подтверждение доверия клиентов банка к системе гарантирования вкладов и страны. Временная администрация прекращена, банк продолжает работу на рынке с новым собственником", – заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

В свою очередь, новоназначенный председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин заявил, что его команда ставит своей целью сохранить доверие клиентов и способствовать дальнейшему устойчивому развитию банка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально началась национализация Сенс Банка – по специальной процедуре для банков подсанкционных владельцев. Банк является системно важным, поэтому закрыть его не могут. Средства клиентов останутся в безопасности.

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