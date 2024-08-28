Инженеры Юрия Голика протестовали прототип перехватчика для вражеских беспилотников

Быстрый, "острозорый" и неуязвимый для средств РЭБ – так спроектировали украинские инженеры новый самолет, который будет перехватывать в воздухе российские цели. Над разработкой команда производителей, которую с партнерами собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик, работает две недели. И уже успела опробовать первый прототип – видео тестирования обнародовал Юрий Голик.

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Главная цель тестов – подтверждение расчетов. В общем полеты прошли успешно, и самолет предварительно доказал свои летные характеристики. Разработчики заложили в него крейсерскую скорость до 150 км/ч, скорость заваливания в 35 км/ч. Максимум, на который способен новый беспилотник – до 200 км/ч.

Перехватчик будет иметь защищенную линию управления, как и во всех последних моделях дронов STING. Основа такого иммунитета к средствам РЭБ – технология псевдослучайного изменения частоты, позволяющая беспилотникам обходить "глушилки" и без помех выполнять свою миссию.

Видеокомпоненты перехватчика будут работать в "цифре". В будущем инженеры планируют разработать версию типа камикадзе "земля-земля". Там будет аналоговая камера.

"Предстоит еще много тестов, но сегодня мы подтвердили некоторые свои расчеты. Итак, все идет по плану и надеемся, что в скором времени прототип станет полноценной моделью, готовой к серийному производству", — рассказал о дальнейших этапах работы над дроном Юрий Голик.

Чуть раньше команда производителей создала еще один беспилотник с функцией уничтожения воздушных целей – STING Sky Hunter. Он имеет формат коптера. Зенитчикам 93-й отдельной бригады уже отправили пробную партию таких дронов, которые должны очищать воздушное пространство от самолетов-разведчиков оккупантов.