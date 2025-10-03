Инвесткомпания Q Partners заинтересована в инвестициях в 'зеленую' энергетику в Украине

Инвестиционная компания Q Partners изучает возможности инвестирования в возобновляемую энергетику в Украине.

Видео дня

Об этом генеральный директор компании Александра Фурсенко рассказала в интервью изданию Фокус.

"Кроме строительства жилья, мы продолжаем работать в области возобновляемой энергетики, чтобы сделать свой вклад в энергонезависимость страны, которая продолжает страдать от обстрелов энергосистемы", – сказала она.

По словам Фурсенко, инвестиции в энергонезависимые технологии способны долгосрочно обеспечить компании экономическую устойчивость.

"Поэтому я считаю, что эта отрасль является не только привлекательной с точки зрения инвестирования. Она будет всячески поддерживаться государством и международными спонсорами", - подчеркнула руководитель Q Partners.

Фурсенко считает, что такие инвестиции потенциально привлекательны прежде всего из-за необходимости уменьшения зависимости от импортируемых энергоресурсов и будут стимулировать развитие возобновляемых источников в Украине.

"Я уверена, что возобновляемая энергетика – это будущее Украины", - подчеркнула она.

По словам Фурсенко, существует уже достаточно много инвестиционных программ, которые финансирует ЕС и международные финансовые учреждения, предоставляющие гранты и готовые поддерживать через кредитование "зеленой" энергетики.

Она добавила, что часть проектов в солнечной энергетике, которая была у Q Partners до полномасштабной войны, попала под оккупацию.

"Однако мы с нашими партнерами, компанией UDP Renewables инвестируем в проекты из таких альтернативных источников энергии, как ветер", - рассказала Фурсенко.

Она добавила, что в качестве приоритетных инвестиций компания также рассматривает проекты, основанные на использовании водорода.

Q Partners – это многоотраслевая украинская инвестиционная группа, основанная в 1992 году, с офисом в Киеве. Основатель – украинский основатель Андрей Иванов.

За свою историю компания реализовала крупные сделки по привлечению акционерного капитала и продаже бизнесов стратегическим инвесторам в таких ключевых секторах, как металлургия, энергетика, недвижимость, агросектор и FMCG.

Совокупный объем таких транзакций превышает $5 млрд.