'Интерпайп' освоил для рынка ЕС более 210 новых видов трубной продукции

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в течение двух лет освоила для потребителей в Евросоюзе более 210 новых видов трубной продукции, сообщил первый заместитель генерального директора компании Денис Морозов во время Саммита экспортеров, пишет Uaprom.

"Ключевой фактор – это наш R&D: разработка, освоение и производство новых видов трубной продукции. Ведь все эти рыночные ниши – это по сути уникальные продукты, которые Интерпайп до этого не производил. Почему? Потому что мы были ограничены квотой, мы ее выбирали и не имели стимула делать что-либо большее. Уже на сегодняшний день, в течение двух лет, Интерпайп освоил для европейского рынка более 210 новых продуктов. Для сравнения: до этого за 5 лет мы овладели 30 новыми продуктами", – отметил он.

Другой фактор – это кадры. По его словам, для освоения новых продуктов нужно было найти новых инженеров, которые могли бы это делать, ведь это нетривиальная задача.

"Мы смогли раскрыть потенциал наших инженеров, а также к нам присоединились квалифицированные специалисты из предприятий, закрытых. И если говорить в целом, все эти инвестиции уже окупились. Так, в компании мы начали разработку 355 новых видов трубной продукции, из них более 200 уже дошли до стадии промышленного производства. 160 позиций уже полностью окупились", – сказал топ-менеджер.

Как сообщил Денис Морозов, еще одним значимым фактором, повышающим конкурентоспособность "Интерпайпа" в Европе, является "зеленый", построенный с нуля электрометаллургический завод, отвечающий философии Green Deal.

"Благодаря этому "Интерпайп" имеет лучшее предложение для европейских потребителей, чем местные производители. Если еще несколько лет назад основными требованиями были технический аудит и финансовая надежность, теперь все чаще Компания получает запросы на проведение экологического аудита. Сейчас в Европе есть мейнстрим "зеленая" сталь, "зеленые" трубы, и мы можем предлагать клиентам такую продукцию", – констатировал топ-менеджер во время Саммита.