'Интерпайп' готов к интеграции в ЕС – топ-менеджер на КМЭФ

Украинская промышленная компания "Интерпайп" готова к интеграции в Европейский Союз, сообщил заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз – это мировоззренческий выбор страны и многолетнее стремление украинского народа, ведь украинцев с европейцами объединяют общие ценности. Однако путь к обретению полноправного членства длителен и сложен.

Касаясь опыта компании по евроинтеграции, Морозов отметил, что в прошлом году ЕС, временно приостановив действие всех квот и пошлин на украинские трубы, оказал большую поддержку "Интерпайпу".

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"Мы воспользовались этим, активизировали свой R&D, зашли в специальные ниши на рынке и начали изготавливать уникальные единичные продукты для нужд машиностроения. Только за год мы освоили больше 100 видов новой продукции, вскоре эта цифра превысит 200. Например, мы начали работать с одним европейским клиентом, который увидел, что мы выдерживаем все сверхжесткие требования по качеству и срокам. У него было всего три поставщика, благодаря своей цепкости "Интерпайп" стал четвертым", - сказал топ-менеджер.

Он также констатировал, что сейчас в Евросоюзе активно продвигается "зеленая" повестка, то есть декарбонизация промышленности. Уже в октябре в тестовом режиме заработал углеродный налог (СВАМ). Однако, компания уже готова к этому, так как еще 11 лет назад построила за $1 млрд современный "зеленый" электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь".

"Этой инвестицией мы попали в цель. Сейчас, когда мы предлагаем свою продукцию европейским клиентам, они говорят, что "Интерпайп" уже отвечает всем их требованиям по экологии, которые будут выдвигать своим поставщикам за 5 лет. Так мы убедили европейцев, что мы можем выполнять сложные задачи, они в этом не сомневаются. Они так и говорят нам: "Вы уже Европа!", - подчеркнул Морозов.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году "Интерпайп" реализовал 384 тыс. тонн трубной продукции и 87 тыс. тонн ж/д продукции.

Продажа ж/д продуктов производится под брендом KLW.В "Интерпайпе" работают 10 тыс. сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.