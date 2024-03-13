Иностранные инвесторы негативно воспринимают существующие в Украине валютные ограничения – EBA

Из-за действующих в Украине валютных ограничений иностранные инвесторы получили негативный опыт работы в Украине, которым они могут делиться с другими бизнесменами.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.

Она рассказала, что когда Европейская Бизнес Ассоциация была на Всемирном экономическом форуме в Давосе, у нее было интервью крупнейшей швейцарской газете, где она призвала инвесторов вкладывать средства в Украину.

После этого Деревянко написало несколько швейцарских инвесторов, которые уже вложили свои деньги в Украину, но не могут получить свои дивиденды. Они сообщили, что в Швейцарии им начисляют налоговые обязательства по доходам, которые они якобы получили в Украине.

"Многие иностранные инвесторы спрашивают: ок, если мы инвестируем, то как мы будем забирать свои доходы? Это один из топовых вопросов", – объяснила Деревянко.

Она добавила, что понимает позицию главы Национального банка Андрея Пышного и министра финансов Сергея Марченко, которые не могут просто отменить эти ограничения, потому что Украине необходима макроэкономическая стабильность.

"С другой стороны, я понимаю тех, кто пишет мне эти "письма счастья". Они так же будут плохо говорить об Украине и дальше. Возможно, эту проблему нужно решать на правительственном уровне – чтобы другие страны, по крайней мере, не обременяли своих граждан налогами на доходы с Украины, которые невозможно вывести", – подытожила она.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.