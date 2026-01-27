IDS Ukraine обнародовала позицию по оценке активов и взаимодействию с АРМА

Компания IDS Ukraine ("Моршинская", "Миргородская", "Аляска") объявила о решении публично освещать процесс коммуникации с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) о назначении управляющего ее корпоративными правами.

Согласно официальной информации 14 января 2026 года АРМА направила запрос на предоставление документов для проведения оценки активов. В ответ IDS Ukraine передала пакет материалов, включающий финансовые данные за I–III кварталы 2025 года. Финансовая отчетность за полный 2025 год должна быть предоставлена после ее подготовки в установленный законодательством срок до 28 февраля в соответствии с Постановлением КМУ № 419.

За последние шесть месяцев это уже третий пакет документов, подготовленный компанией для оценки. Общий объем обработанной и переданной агентству информации сейчас превышает 6500 листов.

IDS Ukraine обратила внимание на результаты предварительной оценки двух предприятий группы, проведенной в 2025 году (ЧП "УНЦО"). Тогда возникли существенные расхождения в определении стоимости активов: по данным АРМА она составляла около 3 млрд грн, а вот независимый отчет, приобщенный к делу в ВАКС, зафиксировал показатель на уровне 5,87 млрд грн. Последние расчеты подтверждены рецензией Научно-исследовательского центра судебной экспертизы Министерства юстиции Украины.

IDS Ukraine заявила о готовности к дальнейшему открытому взаимодействию с выбранными оценщиками, в частности относительно посещения ими предприятий группы. Компания отмечает, что качественная оценка является фундаментом для эффективного управления активами в интересах государства.

"С целью обеспечения прозрачности и поддержки конструктивного диалога вокруг назначения управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, компания приняла решение о публичном освещении коммуникации с АРМА. Мы прозрачная компания, всегда действуем исключительно в рамках действующего законодательства и имеем целью способствовать объективному освещению процесса", — подчеркнула пресс-служба IDS.