Грузовые перевозки в прифронтовых регионах рискуют остановиться без правительственного плана, – Каленков

Грузовые перевозки в прифронтовых регионах оказались под угрозой дальнейшего сокращения из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, нехватки локомотивов и машинистов, а также снижения доступности подвижного состава. Для стабилизации ситуации Украине нужен отдельный правительственный план работы грузовой железной дороги на период войны и восстановления.

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Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в колонке для ЦТС.

По его словам, во втором квартале 2026 года среднесуточные объемы погрузки в системе железнодорожного транспорта сократились на 4% по сравнению с базовым уровнем, тогда как в Приднепровском филиале УЗ падение достигло 17%.

Каленков подчеркивает, что для прифронтовых регионов стабильная работа железной дороги имеет значение не только для логистики, но и для поддержания экономической активности. Если предприятия теряют возможность регулярно отгружать продукцию, это создает риски для работы заводов, шахт, элеваторов и других производств вблизи фронта.

"Обеспечение перевозной пропускной способности – это не только вопрос транспорта или логистических решений. Это элемент государственной политики по сохранению экономического и демографического присутствия Украины на территориях, которые мы стремимся сохранить", – отметил он.

Одной из главных проблем Каленков назвал дефицит локомотивных бригад. По его данным, в 2026 году ежедневно около 30 поездов не выходят в рейс из-за нехватки машинистов.

Еще острее ситуация с тягой. По данным Министерства развития общин и территорий, с начала полномасштабной войны Россия атаковала "Укрзалізницю" 6119 раз, из них более 1500 атак пришлось на 2026 год. Было повреждено 508 локомотивов.

Каленков предупреждает: при сохранении такой динамики дефицит локомотивов в грузовых перевозках в 2027 году будет расти. Особенно остро проблема может проявиться после разблокирования портов и возобновления промышленного производства, когда спрос на перевозки начнет расти.

Среди ключевых решений он назвал запуск "железнодорожного Рамштайна" – международного механизма для привлечения финансирования, локомотивов, запчастей и технической помощи от партнеров.

"Чтобы иметь возможность наращивать экспорт завтра, проблему нужно решать уже сегодня. Без привлечения внешних резервов и эффективной работы "железнодорожного Рамштайна" Укрзализныця самостоятельно не справится", – подчеркнул Каленков.

Отдельно он предложил правительству разработать пять направлений действий: обеспечение локомотивными бригадами и другими дефицитными кадрами, восстановление локомотивной тяги, аудит и ремонт вагонного парка, усиление защиты железнодорожной инфраструктуры и создание единой системы ежедневного мониторинга пропускной способности. Такая система должна отслеживать доступность локомотивов, бригад, вагонов, путей, станций, пограничных переходов и портов.

Каленков подчеркивает, что главная задача – не допустить ситуации, когда железная дорога постепенно утратит способность перевозить необходимые объемы грузов, а проблема станет очевидной уже после восстановления спроса на украинский экспорт.