Государство должно исправить ошибки, мешающие привлекать инвестиции в 'зеленую' энергетику, – Конеченков

Государство должно исправить пять главных ошибок, из-за которых не произошли пилотные "зеленые" аукционы в 2024 году, чтобы это не помешало привлечению инвестиций в строительство новых станций возобновляемой энергетики в следующем году.

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Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Очевидно, что как международным, так и внутренним инвесторам не хватает доверия правительству. Несмотря на этот плохой результат, Украина 30 ноября объявила, что в следующем году продолжит аукцион на 250 МВт ветровой энергии, а также 33 МВт солнечной энергии и 47 МВт альтернативных источников "зеленой" энергии", – сказал Конеченков.

По его словам, провал пилотного "зеленого" аукциона в Украине можно исправить путем решения 5 главных проблем, возникающих у инвесторов в энергетику. К первым проблемам, по мнению Конеченкова, следует отнести слишком низкие квоты для участников аукциона, особенно в направлении ветроэнергетики, а также ограничения участие инвесторов – когда каждый может получить поддержку на строительство не более 25% от общего размера квоты.

Кроме того, инвесторы видят конфликт интересов – когда Укрэнерго несет, но не должно нести ответственность за определение размера квот из-за того, что финансирует по тарифу на передачу услуги ГП "Гарантированный покупатель". А он, в свою очередь, отвечает за расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

К другим важным проблемам Конеченков относит несовершенство механизма рыночной премии для производителей "зеленой" электроэнергии, работающих с "Гарантированным покупателем", а также сложности с полноценной реализацией государством специальных обязанностей по компенсации нерыночных тарифов на электроэнергию для населения. "Пока правительство не решит эти системные проблемы и не создаст надежное, прозрачное и благоприятное для инвесторов среда, страна будет бороться за инвестиции, необходимые для удовлетворения своих энергетических потребностей и построения устойчивого будущего", – подчеркнул председатель правления УВЕА.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен. Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.