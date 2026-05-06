Государственная 'Укрнафта' обошла сети ОККО, WOG и заняла первое место по продаже топлива

В апреле государственная сеть АЗК "Укрнафта" стала лидером по объемам продаж бензина и дизтоплива, опередив ОККО и WOG.

Об этом пишет Forbes.

Объемы продаж топлива государственной сетью "Укрнафта" выросли на 50%. У других сетей, таких как ОККО, WOG и UPG произошло падение, говорится в статье издания.

В абсолютных числах в апреле "Укрнафта" продала - 94 600 т топлива, ОККО - 83 700 т, WOG - 67 500 т, ссылаясь на аналитические данные "Консалтинговой компании А-95", пишет Forbes.

Ключевой причиной стремительного роста "Укрнафты" является то, что с марта сеть реализует политику правительства с целью сдерживания роста цен вследствие мирового топливного кризиса и продает топливо почти без наценки. Об этом рассказал изданию директор консалтинговой компании Сергей Куюн.

"Люди на это отреагировали и поехали в компанию, потому что сегодня она фактически является маркером минимальных цен", – отметил Куюн.

В феврале 2026 года продажи "Укрнафты" выросли на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже в марте, после начала топливного кризиса, рост ускорился: плюс 62,6% год к году и 46,4% по сравнению с февралем.