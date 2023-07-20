Госфинмониторинг за полгода обнаружил подозрительные операции на 71,4 млрд грн

В Украине Госфинмониторинг (Государственная служба финансового мониторинга) в I полугодии передал правоохранительным органам данные о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 71,4 млрд грн. Учреждение предпринимало усиленные меры для противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

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Об этом говорится в заявлении Правительственного портала. "Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за I полугодие Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов (318 обобщенных материалов и 268 дополнительных обобщенных материалов).

В I полугодии сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,3 млрд грн.

"Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению консти; строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции)", – отмечают в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 19 по 23 июня Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном пленарном заседании FATF, а также на проходивших в Париже (Франция) заседаниях рабочих групп FATF.

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