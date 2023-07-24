Госбюджет может потерять до 5 млрд от игорного бизнеса после национализации 'Сенс Банка' – СМИ

21 июля в "Смысл Банка" была введена временная администрация – национализация многострадального экс-"Альфа Банка" стартовала. При этом Украина может потерять несколько миллиардов налоговых отчислений от игорного бизнеса.

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Об этом сообщил источник издания "Информатор" в финансовых кругах.

По мнению собеседника издания, игорный бизнес в Украине не удастся полностью искоренить. В разных странах с ним борются и регулируют по-разному, но в целом, даже если его полностью объявить вне закона, лудоман это не останавливает.

Общая тенденция по игре такова, что как и все другие сервисы, она движется в онлайн. Так, в Украине услуги подобного характера предоставляют несколько десятков игровых компаний, а оборот средств, как отмечают журналисты, исчисляется десятками миллиардов гривен.

"Самым важным элементом является механизм ввода и вывода средств на счета в онлайновых игровых платформах – именно эти механизмы наполняют кровью артерии всего бизнеса", – объяснил ситуацию источник.

Дело в том, что подобные транзакции высокорисковы, в классификаторе MCC имеют код 7995, их процессинг разрешен ограниченному количеству банков и требует кучу специальных разрешений, как со стороны НБУ, так и со стороны Mastercard/Visa. В Украине для этого было авторизовано только три банковских учреждения: государственный "Укргазбанк"; и два коммерческих – "Сенс Банк" (экс-Альфа) и "Конкорд Банк".

Журналисты объясняют, что указанный госбанк только формально мог совершать транзакции, связанные с игорным бизнесом, но де-факто этим не занимался. Бизнес не хотел проводить свои деньги через государственное учреждение по ряду причин, включая особенности финмониторинга и неповоротливость IT-подразделения "Укргазбанка" в интеграции эквайринга.

Почему легализация платежей от игорного бизнеса важна

"Добавьте туда же этические и репутационные факторы, а также достаточно высокие риски по финансовым потерям – и станет понятно, почему госбанки обычно сами не горят желанием процессовать денежные потоки от решетки", – отмечает источник.

Конечно, на рынке всегда присутствовали различные схемы пополнений счетов, в частности, так называемый мискодинг, когда счет пополняется с использованием других кодов МСС, не связанных с азартными играми. Чаще всего, под видом оплаты сторонних услуг: образовательных, маркетинговых и прочего, то, что нельзя потрогать руками.

Причина таких действий – попытка избежать налогообложения и более низкая стоимость комиссий по подобным транзакциям. В результате рынок легальных пополнений полностью был сконцентрирован в "Сенс" и "Конкорде".

Однако легализация таких платежей – весомый элемент в наполнении бюджета Украины. Так, по разным данным, в бюджет поступало до 5 млрд грн в год только по официальным оборотам казино.

Теперь же, как отмечает издание, ситуация с "Сенсом" может превратить его в такой же нежелательный сервис, как и "Укргазбанк". Поэтому для казино останутся ровно две возможности:

Перейти в работающий "Конкорд Банк" – относительно небольшое учреждение, которое сегодня проходит проверку НБУ. Это хотя бы какой-то, но вариант – при этом денежные потоки и налоги будут видны и есть определенная вероятность сохранения наполнения бюджета.

Полностью перейти в тень, используя для пополнения традиционные схемы: р2р, крипту и мискодинг, а также обработку платежей в зарубежных, а-ля "нигерийских" банках.

"В этом случае рассчитывать на то, что гемблинг-конторы будут гореть желанием показывать свои доходы и уплачивать налоги не приходится. Скорее всего, дополнительные расходы на неудобства ввода/вывода денег будут компенсированы "оптимизацией" налогов и отчислений в бюджет, а Украина недосчитается несколько таких нужных, в том числе и на войну, миллиардов гривен" – пишет издание.

Ранее Информатор сообщал, что проблема легализации игорного бизнеса в июне обсуждалась на экономическом форуме "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения по восстановлению Украины". Тогда в комментарии изданию первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк выразил мнение, что игорный бизнес уклонялся от уплаты налогов, потому что ему разрешали их не платить.