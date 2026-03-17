Глобальный договор ООН снял документальный сериал о поддержке ветеранов: опыт 'Метинвеста'

Глобальный договор ООН в Украине создал документальный сериал "МЫ". Он рассказывает истории десяти украинских компаний, которые делятся опытом в сфере бизнеса и прав человека. Проект реализуется в рамках инициативы Business & Human Rights Initiative: для устойчивого и ответственного будущего при поддержке правительства Японии и Программы развития ООН в Украине.

Видео дня

Опыт Группы "Метинвест" по реинтеграции ветеранов также стал частью сериала. По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяны Петрук, в конце 2022 года "Метинвест" начал формировать комплексную систему поддержки демобилизованных работников. Речь идет не только об отдельных программах, а о полноценной экосистеме реинтеграции ветеранов.

"Мы строим не просто проект, а целую экосистему реинтеграции ветеранов. Для нас возвращение военных это не только социальная ответственность бизнеса, а часть ДНК "Метинвеста". В то же время это и возможности для людей: сегодня на предприятиях компании открыто около 4 тысяч вакансий", – говорит Петрук.

За более чем десять лет войны около 11 тысяч сотрудников компании стали в ряды Сил обороны Украины. Около тысячи ветеранов уже вернулись к работе на предприятия "Метинвеста", тогда как более 8 тысяч работников продолжают службу в ВСУ, Нацгвардии и других подразделениях.

В компании отмечают, что система реинтеграции ветеранов формировалась постепенно, от первых попыток до комплексного подхода. Сегодня она охватывает пять ключевых направлений: психологическую и физическую реабилитацию, социальную поддержку, профессиональную адаптацию и переобучение, подготовку коллективов к возвращению демобилизованных коллег, а также помощь мобилизованным работникам и членам их семей.

"Не ветераны должны интегрироваться в общество – общество должно адаптироваться к новой реальности", – уверена Петрук.

В серии документального проекта также представлен опыт работы с ветеранами международной компании МХП. По данным авторов проекта, по состоянию на 2025 год в Украине уже насчитывается более 1,5 млн ветеранов, а после завершения войны их количество может вырасти до 5 млн.

Напомним, что "Метинвест" Рината Ахметова получил сразу две награды престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Высшую награду – Brilliance Award в номинации "Корпоративное благосостояние" – компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине. Также компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.