Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко заочно арестовали: бывший чиновник в розыске

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко – в виде содержания под стражей. Так как экс-чиновник находится в международном розыске, меру пресечения избрали заочно.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). "После задержания находящегося в международном розыске подозреваемого и доставки его к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в сообщении.

Сенниченко подозревают в создании преступной организации, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий. Речь, в частности, идет об "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ) и "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК). Кроме того, следствие считает, что преступная организация легализовала доходы, полученные преступным путем, на сумму более 10 млрд грн.

Ранее правоохранители уже подробно рассказывали о схеме, которую организовал Сенниченко. "Экс-руководитель ФГИУ и другие члены (группировки. – Ред.) пытались скрыть свои преступные действия. Более того, для создания имиджа лица, нетерпимого к коррупционным проявлениям, на протяжении 2019-2020 годов бывший глава Фонда трижды выступил разоблачителем коррупции, написав соответствующие заявления в НАБУ и широко проинформировав об этом общественность", – сообщали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Как впоследствии обнаружили детективы и прокуроры, о фактах коррупции Сенниченко сообщал, чтобы устранить "конкурентов" на предприятиях из "пула ФГИ". Об этом свидетельствуют выявленные в ходе расследования документы, отмечают в НАБУ. В целом НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации:

1. Коррупция на "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ).

Следствие установило, что в начале 2020 года глава ФГИУ добился избрания лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ. В последствии они согласовали назначение директором завода еще одного участника преступной организации. По данным OBOZ.UA, это Николай Парсентьев.

"В течение мая 2020–октября 2021 участники организации незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это было сделано, чтобы и дальше меньше платить заводу за переработку сырья", – сообщили в НАБУ.

При этом со временем в преступной группе поняли, что такие продления договора могут вызвать подозрения. Поэтому они провели конкурс для выбора нового поставщика, планируя сразу организовать победу подконтрольной компании.

Когда победа в конкурсе все же досталась другой компании, руководство ОПЗ отменило его результаты. Договор снова заключили со "своей" компанией, которая согласилась работать на старых условиях, не увеличивая и даже уменьшая плату заводу за переработку сырья.

"Как следствие, АО "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн грн..., а с мая по декабрь 2020 года ОПЗ потерял более 390 млн грн... Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги", – заверили в НАБУ.

2. Схематоз в "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

В 2020 году Сенниченко добился назначения лояльного и.о. директора ОГХК. Так, без конкурса и.о. главы предприятия был назначен Питер Девис, гражданин Великобритании. В ОГКХ тогда заявляли, что Девис, плохо владеющий украинским языком и законодательством, "действуя по указке Сенниченко, попросту губит стратегическое предприятие Украины".

По данным следствия, лояльное руководство ОГХК во исполнение указаний "сверху" в 2020-2021 гг. заключило от имени предприятия четыре контракта о продаже титансодержащего сырья по заниженным ценам подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компании. После товар перепродали уже по рыночным ценам.

Самое интересное, что якобы проданный чехам ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России, а также на территорию временно оккупированного Крыма. "Это привело к причинению государству ущерба более чем на 118 млн грн", – констатировали в НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Сенниченко, вероятно, находится в Испании. Там экс-чиновник, действия которого могли привести к потере 500 млн грн, даже успел заняться бизнесом.

По информации анонимных источников, сбежать Сенниченко за границу, вероятно, позволили за былые заслуги перед НАБУ. По некоторым данным, Сенниченко работал на Бюро и якобы "сдавал" коррупционеров. Однако фактически таким образом экс-чиновник избавлялся от "конкурентов".

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