Главный критик достройки блоков Хмельницкой АЭС ранее активно лоббировал импорт тока из РФ

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин, активно выступающий против достройки блоков Хмельницкой АЭС, ранее активно лоббировал импорт российской электроэнергии в Украину. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Видео дня

"Он серьезно считает, что у украинцев память так же коротка как у рыбок гупой и они забыли его предыдущие экстравагантные энергетические инициативы. Может кто-то и забыл, а я хорошо помню, что именно этот слуга был одним из идеологов открытия импорта русского электроэнергии в Украине накануне широкомасштабного вторжения".

По словам Голобуцкого, сначала (в сентябре 2020 года) Жупанин проголосовал за Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который включил правку о разрешении импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Это привело к тому, что частные трейдеры залили Украину российской демпинговой электроэнергией, что существенно дестабилизировало украинскую энергосистему. Последствия были настолько катастрофичны для отрасли, что в Минэнерго прямо заявили, что одна гривна, отправленная Украиной россии за электроэнергию, стоит Украине 4 грн убытков. "Из-за этого Минэнерго срочно подготовило законопроект №3657 о полном запрете импорта э/э из России и Беларуси. Знаете что сделал тогда депутат и "патриот" Жупанин? Он подал в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроекту №3657-1 о законодательном закреплении импорта электроэнергии из россии. Уже после того, как всем стало понятно для чего привели энергетические заигрывания с Кремлем!

Тогда я много писал об опасности игрищ ошалевших от власти жупаниных, что это не что иное как диверсия против украинской энергетики. Грустно, но есть категория депутатов, которых жизнь ничему не учит и они снова начинают забег по грабельному полю", – пишет политолог.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. Решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект отвечает утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБО и Президента Украины.