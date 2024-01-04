Глава 'Укрэнерго' выступил за изменение регуляторного поля в энергетике для свободного импорта электричества

В Украине необходимо изменить регуляторное поле энергетической отрасли, чтобы свободно импортировать электроэнергию в условиях низких температур.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он рассказал, что во время праздников в Украине был профицит электроэнергии, и именно в этот период импортное электричество заходило в нашу энергосистему.

Однако в это время Украина не нуждалась в импорте. В то же время Кудрицкий подчеркнул, что из-за определенных регуляторных ограничений Украина не может импортировать электроэнергию во время похолодания. Глава "Укрэнерго" пояснил, что в последние дни в Украине и Европе более холодная погода и, соответственно, цены на электроэнергию стали выше. В таких условиях импорт электроэнергии находился почти на нуле.

"Нам нужно реально поменять регуляторное поле для того, чтобы у нас все было наоборот: когда электроэнергия не нужна, импорт не шел бы, а когда у нас дефицит, чтобы импорт свободно заходил в Украину", – сказал он.

Кудрицкий добавил, что этим вопросом занимается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). "Я очень надеюсь, что эти недостатки регуляторные будут исправлены как можно скорее. Нам эта энергия нужна", – подытожил глава "Укрэнерго".

Ранее Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) не должны мешать импорту электроэнергии.