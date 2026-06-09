ФРТУ призвала не повышать грузовые тарифы 'Укрзалізниці': это может усилить давление на экономику

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала правительство отказаться от планов повышения грузовых железнодорожных тарифов в 2026–2027 годах: такое решение может создать дополнительные риски для украинских производителей, экспорта и государственных финансов в условиях войны.

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Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя информацию о возможном повышении грузовых тарифов АО "Укрзалізниця" на 30% с августа 2026 года и еще на 15% с января 2027 года.

"Сегодня украинские производители работают в условиях войны: дорогая и дефицитная электроэнергия, сложная логистика, дефицит работников, постоянные риски для производства и экспорта, дорогое финансирование. И именно в этот момент предлагается нанести еще один финансовый удар по украинскому бизнесу", – подчеркнул Гусак.

В то же время он отметил, что транспортная отрасль также работает в чрезвычайно сложных условиях, а железнодорожники ежедневно обеспечивают критически важные перевозки во время войны. При этом финансовые трудности "Укрзалізниці" связаны прежде всего не с уровнем грузовых тарифов – грузовой сегмент компании остается прибыльным и обеспечивал около 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно. А с тем, что убытки пассажирских перевозок могут вырасти вплоть до 25 млрд грн в 2026 году.

"Основная проблема – хронические миллиардные убытки от пассажирских перевозок, которые годами покрываются за счет грузоотправителей и промышленности", – подчеркнул Гусак.

В Федерации также обращают внимание на долгосрочную тенденцию сокращения грузовой базы железной дороги: если в 2015 году объем грузовых перевозок составлял около 350 млн тонн, то в 2021 году – 314 млн тонн, а в 2026 году ожидается на уровне 161 млн тонн.

Эксперт пояснил, что часть грузов в предыдущие годы перешла на автомобильный транспорт из-за последовательного повышения тарифов, и предостерег, что дальнейшее увеличение стоимости перевозок может ускорить этот процесс и негативно повлиять как на бизнес, так и на саму железную дорогу.

"Повышение железнодорожных тарифов – это сценарий, в котором проиграют все. Альтернативой должна стать государственная поддержка железной дороги и сохранение предприятий до завершения войны", – подчеркнул Гусак.

Он также выразил убеждение, что решение по тарифной политике должны учитывать не только потребности отдельной компании, но и влияние на экономику страны, экспортный потенциал и сохранение производства в условиях военного времени.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины призвала правительство ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения и перейти к системному бюджетному финансированию социально важных пассажирских перевозок по европейской модели Public Service Obligation (PSO).