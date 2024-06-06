Франция предоставит Украине €650 млн для поддержки критической инфраструктуры – Le Monde

В Елисейском дворце заявили, что Франция возьмет на себя обязательство помочь Украине, поддержав наши местные органы власти и критическую инфраструктуру. Речь идет о сумме в 650 миллионов евро.

Эти средства, в частности, пойдут наподдержку украинской энергетической инфраструктуры, которую продолжает атаковать страна-агрессор РФ. Об этом пишет Le Monde.

Для того, чтобы Украина получила эту сумму, президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, подпишут два соглашения.

Первое из них должно позволить предоставить Французскому агентству развития средства в размере 400 миллионов евро в виде кредитов и еще 50 миллионов в виде пожертвований до 2027 года для "расширения своей деятельности в Украине". Это позволит Парижу оказывать Киеву поддержку в энергетическом и транспортном секторах.

Второе соглашение будет касаться создания фонда поддержки критически важной инфраструктуры Украины. Речь идет о выделении 200 миллионов евро для поддержки французских компаний в будущих тендерах в отраслях энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства.

Эти средства будут использованы для финансирования важных проектов, для укрепления энергетической инфраструктуры Украины, которая сейчас является мишенью Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной назвали, что план нарушает ограничения на заимствование в нейтральной стране.

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