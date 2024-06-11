Формула 'Роттердам+' была признана законной и экономически обоснованной – адвокаты

Постановление об утверждении методики определения прогнозной оптовой цены электроэнергии известной как "Роттердам+" признано судами всех уровней законным, а именно методика – экономически обоснованным.

Об этом говорится в статье основателя и председателя АО "Назар Кульчицкий и партнеры" Назара Кульчицкого и адвоката объединения Маркияна Бема в специализированном издании "Юридическая практика".

"НКРЭКУ разработала и утвердила методику определения цены угля, используемого для выработки электрической энергии, на уровне импортного паритета. Таким образом, цена формировалась из двух составляющих: цены тонны угля в порту Роттердам и стоимости доставки в Украину. Формула предполагала наибольший учет интересов всех участников рынка. Расчет цены стал прозрачным и без вмешательства регулирующих органов", – отмечают адвокаты.

Законность принятия формулы и экономическая обоснованность методики подтверждена шестью положительными выводами и отчетами от трех государственных научно-исследовательских учреждений и трех представителей международных экспертов.

По утверждению адвокатов, к такому же выводу пришли известные британские юристы лорд Кен Макдональд и Тим Джеймс-Мэттьюз, заключение которых также опубликовано в специализированном издании "Юридическая практика".

По их мнению, претензии относительно процесса принятия формулу, выбора методики не имеют достаточной аргументации и доказательств.

Британские юристы, по свидетельству украинских адвокатов, отмечают, что цена "Роттердам +" абсолютно правильная и экономически оправданная.

Согласно их выводам, если бы обвинения против должностных лиц могли быть рассмотрены в Англии и Уэльсе, не было бы реальной перспективы уголовного преследования и суд в Англии и Уэльсе, скорее всего, сочтет обвинения, выдвинутые НАБУ/САП, фундаментально ошибочными.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.