Forbes назвал 'Метинвест' одним из крупнейших инвесторов Украины за время войны

Издание Forbes презентовало рейтинг "20+5 крупнейших инвесторов страны", чтобы выяснить, кто инвестировал в развитие бизнеса и экономики Украины больше, чем за два года полномасштабной войны. Компания "Метинвест" Ахметова, с почти миллиардом капитальных инвестиций за годы войны, заняла 2-е место в рейтинге крупнейших инвесторов.

"Метинвест" был бы чемпионом с большим отрывом, если бы издание составляло этот список в 2021 году. Этот год был рекордно успешным для металлургического бизнеса Рината Ахметова, и $1,3 млрд капинвестиций отражали амбиции "Метинвеста". Война нанесла компании прямого ущерба на $3,5 млрд: разрушены крупнейшие меткомбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича", – указывают в Forbes.

В пресс-службе компании говорят: инвестиционная стратегия Группы сфокусирована на сохранении работоспособности активов. На это ежегодно выделяют более $300 млн. За время войны – $659 млн. Также Группа работает над подготовительными этапами ключевых стратегических проектов: на 2024 год запланирован объем капинвестиций на уровне прошлого – около $319 млн.

В топ инвестиционных проектов "Метинвеста" в прошлом году вошли запуск новых рядов на предприятиях Покровской угольной группы, модернизация и ремонт камер на "Каметстале" и "Запорожстали", и энергетические проекты.

Как известно, ранее группу "Метинвест" СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году "Метинвест" перечислил в украинский бюджет 14 млрд 614 млн 981 тыс. грн.