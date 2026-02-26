Фигурантам "пленок Миндича" сливали данные о расследовании: в НАБУ назвали возможных причастных

Причастные к расследованию многомиллиардной коррупции в энергетике в рамках операции "Мидас" могли получать информацию о ходе следственных действий. Сливать планы детективов могли правоохранители и госслужащие, которые подавали запросы через реестр судебных решений.

Об этом во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики 26 февраля заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. По его данным, по номеру производства подали запросы 9 не причастных к процессу лиц.

По данным председателя парламентской ВСК по коррупции в энергетике, нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), уже после проведения детективами обысков 10 ноября прошлого года по номеру производства поиск в Едином государственном реестре судебных решений осуществляли:

Романченко А.В., Войтко В.В., Лутай А.А., Махаринский А.В. (Служба безопасности Украины);

(Служба безопасности Украины); Згиблов С.А. (Государственное бюро расследований);

(Государственное бюро расследований); Гавриш В.И., Сидоров М.Д. (Офис генерального прокурора);

(Офис генерального прокурора); Великоречанин П.А. (заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов, АРМА);

(заместитель председателя Агентства по розыску и менеджменту активов, АРМА); Русавский В.А. (Национальная полиция Украины).

"Нет логического объяснения почему в реестре судебных решений по номеру нашего уголовного производства ("Мидас") такой широкий круг лиц не касающихся производства что-то пыталось узнать по поиску номера производства, а также по фамилиям отдельных фигурантов данного производства", – сказал Кривонос.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отметил, что в результате слива из реестра судебных решений фигуранты дела могли узнавать о следующих шагах правоохранителей в расследовании.

Некоторые другие чиновники осуществляли контекстный поиск по фамилии экс-вице-премьер-министра – "Чернышов Алексей" или определенным адресам проживания:

Клименко Н.А. (Государственная служба финансового мониторинга Украины, 20.11.2025);

(Государственная служба финансового мониторинга Украины, 20.11.2025); Жук А.В. (судья Киевского апелляционного суда, 01.12.2025);

(судья Киевского апелляционного суда, 01.12.2025); Великоречанин П.А. (28.11.2025).

Также стало известно, что в течение 2025 года в комплексной системе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" осуществлялся поиск транспортных средств Национального бюро. К этому оказались причастными:

сотрудники СБУ Сироус А.В., Воронцов А.Л., Ференс Д.Д., Хмилевский А.А.;

работники Государственного бюро расследований Тагамлик А.В., Просяник И.А., Архипов А.С.;

служащие Национальной полиции Украины Золотых М.Ю., Романюк С.М., Шуть Д.В., Конончук С.В., Бойко В.И., Клец С.А., Дудик А.К.

работник Бюро экономической безопасности Украины Бондаренко А.Р.

"То что может быть законное основание мониторить автомобили НАБУ – это так, такое основание может быть. Не может быть законного основания для передачи такой информации в офис преступной организации", – резюмировал Александр Клименко.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что другой фигурант операции "Мидас", экс-глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин с начала года провел на работе всего десять дней, зато проводил в заграничных командировках более 70 дней. Как стало известно, отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комитетов Верховной Рады, или коррупционными скандалами с участием его команды.

