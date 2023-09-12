Федерация работодателей призвала Шмыгаля отменить 'ложные' акты ревизий Госаудитслужбы

Госаудитслужба признала убытком прибыль оборонных предприятий, поставщиков Минобороны и других сил безопасности и обороны за 2022 год.

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Как сообщает "Цензор", об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к премьер-министру Денису Шмигалю.

"Нам стало известно, что Государственная аудиторская служба Украины (далее – ГАСУ) завершила плановые ревизии деятельности государственных заказчиков в сфере обороны (далее – государственные заказчики) за 2022 год и составила акты ревизий, в соответствии с которыми сумма прибыли, включенной субъектами хозяйствования в цену товаров оборонного назначения и других товаров, закупавшихся без применения конкурентных процедур во время правого режима военного положения, признана ГАСУ материальным ущербом (убытком) общему фонду государственного бюджета (далее – Акты ревизий за 2022 год)", – говорится в сообщении.

В Федерации в качестве примера привели то, что, в соответствии с выводами констатирующей части акта ревизии Министерства обороны Украины субъектами хозяйствования, исполнителями государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам нанесен ущерб государственномубюджету путем включения сумм прибыли, официально определенных пунктом 49 Порядка осуществления оборонных закупок, утвержденного постановлением Кабинета Министров, в цену (стоимость) товаров (контрактов) оборонного назначения, заключаемых государственными заказчикам по оборонным закупкам.

"Предлагаемое ГАСУ толкование термина "цена", в контексте предписаний постановления № 335, и соответствующее правоприменение таких предписаний, вредит исполнителям государственных контрактов, искусственно созданная бесприбыльность создает системные риски хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования – поставщиков (производителей) товаров, работ, услуг оборонного назначения, субъектов оборонного промышленного комплекса, как неотъемлемой части сектора безопасности и обороны государства. Указанные выводы – Акты ревизии ГАСУ о неправомерности включения прибыли, ошибочны и требуют отмены (пересмотра)", – отметили в ФРУ.

Главу правительства призывают отменить акты ревизий ГАСУ, которые "содержат ошибочные выводы о неправомерности (запрете) включения прибыли в цену товаров оборонного назначения".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.