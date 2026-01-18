'Золотые правила' для тех, кто хочет сэкономить в 2026 году: просто соблюдайте их

Эксперт по личным финансам поделилась пятью быстрыми способами сэкономить деньги и улучшить свое финансовое положение в этом году.

Видео дня

Кара Хаммелл, специалист по MoneySuperMarket, поделилась своими лучшими и озвучила "золотые правила", которые помогут вам сэкономить в 2026 году, пишет Express.

Пересмотрите свои подписки

"Быстрый аудит может иметь большое значение", – говорит Хаммелл. Она предложила поискать в своем почтовом ящике фразы вроде "окончание пробного периода" или "обновления", чтобы выявить забытые подписки, и применить правило "используйте дважды": если вы не воспользовались ею по крайней мере дважды за последний месяц, ее, вероятно, не стоит хранить.

"Отмена ненужных вам подписок также может помочь уменьшить риск мошенничества и кражи личных данных, а также сэкономить деньги", – сказала она. "Представьте себе свою кредитную историю как снимок вашей финансовой жизни – от активных счетов и кредитных карт до займов, о которых вы, возможно, забыли".

Примените правило 24 часов

Январские распродажи могут оказаться непреодолимыми, но Хаммелл предлагает несколько простых стратегий, которые помогут предотвратить перерасход и начать новый год без долгов.

Она посоветовала: "Если вас соблазняет выгодная покупка, попробуйте правило 24 часов: сделайте паузу на целый день, прежде чем делать ее, чтобы дать себе время подумать".

Ознакомьтесь со своей кредитной историей

Кара рекомендует рассматривать свою кредитную историю как "снимок вашей финансовой жизни". Она говорит: "От активных счетов и кредитных карт до займов, о которых вы, возможно, забыли, регулярная проверка может помочь вам обнаружить счета, которые могут быть закрыты, или любые проблемы, на которые нужно отреагировать, и это разумный способ избежать неприятных сюрпризов в будущем".

Следите за своими расходами

Январь – идеальное время, чтобы начать следить за своим бюджетом, однако это не обязательно должно быть сложно. Кара говорит: "Приложение для контроля над финансами может взять на себя большую часть тяжелой работы, предоставляя вам четкое представление о ваших расходах с минимальными усилиями".

Настройка занимает всего несколько минут, а затем приложение может помочь вам контролировать счета, уменьшить риск пропущенных платежей и поддерживать свои финансы в порядке на следующий год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинцы могут экономить сотни гривен на покупках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.