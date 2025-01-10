Как украинцы могут экономить сотни гривен на покупках? Тест приложений для поиска лучших цен на товары

На фоне ощутимого роста потребительских цен в Украине вопрос экономии на повседневных тратах становится все более актуальным. Один из действенных способов – покупать необходимые продукты там, где они дешевле. Для этого уже не нужно ходить по всем ближайшим супермаркетам – отыскать лучшую цену можно с помощью приложения для смартфонов.

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Редакция OBOZ.UA проверила на себе, как работают такие сервисы. На момент написания материала журналистам удалось найти только два работающих приложения – BScanner и Gooods. Раньше их было больше, но некоторые другие проекты уже фактически прекратили работу.

Указанные приложения – это сервисы, которые помогают бесплатно находить самые низкие цены с помощью сканирования штрих-кодов, а приложение BScanner также ищет название товара, что иногда очень необходимо. Забегая вперед, отметим: по мнению редакции, использовать более удобное приложение, которое находит лучшие цены, меньше ошибается, предлагает больше вариантов и показывает меньше блокирующей рекламы. Таким для нас оказался BScanner, скачать его можно в Google Play иApple Store. Кроме того, сервис можно пользоваться и без приложения – с помощью сайта BScanner.com.ua.

В целом, чтобы воспользоваться услугой поиска цен через приложение нужно просканировать штрих-код товара. Но так как в приложении BScanner есть возможность искать и по названию товару, то ознакомиться с ценами можно не только в самом магазине, но и дома, в транспорте и в любом другом месте.

После сканирования (или ввода названия товара в поиск) система покажет наилучшие предложения по реальным ценам на этот товар на рынке, а во многих случаях даже даст ссылку на онлайн-заказ указанного товара, что достаточно удобно. При этом следует отметить, что BScanner дает ссылку непосредственно на страницу товара на сайте магазина, а Gooods – только на покупку через популярный агрегатор, ограничивающий количество доступных вариантов, поскольку в нем представлено очень маленькое количество магазинов.

В приложении BScanner для большинства магазинов есть уникальная опция выбора проверки цен и наличия по конкретному магазину сети, что позволяет минимизировать случаи, когда товара нет в магазине по определенному адресу . Сразу после сканирования или поиска по названию указывается название товара, номера его штрихкодов (несколько вариантов), список магазинов, где продается товар, и цены (в списке указаны даже те сети, где товара пока нет, также для каждого магазина указана дата последней проверки цен). Кроме того, представлена подробная информация о продукте. В ходе нашего теста сканирование товара занимало считанные секунды.

В Gooods на странице отсканированного товара указаны его название, список магазинов с ценами (доступны для просмотра не все варианты, некоторые – только в платной версии), короткая информация о товаре. Сканирование штрих-кодов происходит быстро, однако нужно подносить телефон довольно близко к этикетке, кроме того придется посмотреть рекламу.

Как проходила и что показала проверка

Для проверки приложений редакция выбрала пять разных товаров, которые довольно часто покупают украинцы. Это не повседневные продукты питания, которые пользуются наибольшим спросом, ведь на хлебе и молоке вряд ли получится существенно сэкономить. А вот покупка более дорогостоящих товаров (например, кофе) или тех, что нередко закупаются по несколько единиц сразу (минеральная вода) уже позволяет сохранить в семейном бюджете десятки, а при регулярном использовании и сотни гривен.

Наш эксперимент показал, что если каждый раз покупать товар по самой низкой цене, а не по самой высокой, на, например, 10 банках энергетика можно сэкономить 89 грн, а на десяти тортах – 840 грн. Если даже рядом с вами нет магазинов, вы почти всегда можете заказать доставку в приложении и покупать нужные продукты именно там, где они дешевле.

В список товаров, на которых OBOZ.UA проверил BScanner и Gooods, вошли:

Икрa Рыбкоппродукт лососевая Зернистая горбуши, 100 г;

Напиток безалкогольный сильногазированный Coca-Cola, 1,75 л;

Торт БКК Пражский с вишней, 450 г;

Напиток энергетический Non Stop 250 мл / 500 мл;

Кофе в зернах Jacobs Monarch, 250 г;

Минеральная вода Моршинская природная слабогазированная,1,5 л.

Для чистоты эксперимента редакция использовала приложения для поиска выгодных цен, посещая популярные сети супермаркетов. Анализируя цены непосредственно на прилавках магазинов, мы смогли полноценно оценить сервисы и даже обнаружить некоторые ошибки.

Итак, вот что мы увидели, сканируя штрих-коды товаров:

Вода "Моршинская"

BScanner показал более 20 магазинов (онлайн и офлайн одной сети разными пунктами), в которых продается этот товар. Самая низкая цена на момент тестирования составляла 19,9 грн за 1,5 л, а самая высокая – 29,25 грн. То есть экономия на покупке одной бутылки может составлять почти 10 грн.

В Gooods по "Моршинской" показало всего 11 магазинов. При этом самого "Экомаркета", в котором и проводилась эта часть теста, в списке не оказалось (эта сеть, вероятно, вовсе не представлена в системе, т.к. данные о ней не отобразились и в остальных товарах). Разброс цен – от 19,9 грн до 26 грн за 1,5 л.

Зерновой кофе

BScanner при сканировании товара в "Велмарте" сообщил о существенной разнице в ценах – отличие между самой низкой (199,9 грн) и самой высокой (316,2 грн) стоимостью составило аж 116,3 грн. То есть максимальная экономия на такой покупке может достигать 63%.

Через Gooods во время теста в "Экомаркете" приложение выдало ошибку: на прилавке кофе продавался с ценником 249 грн, а в карточке товара почему-то была указана цена 189 грн. Кроме того, нам не показало цену на этот товар в "Ашане" – оказалось, что увидеть ее можно, только купив "про"-версию приложения.

Энергетик Non Stop

BScanner на момент проведения проверки показал 18 точек продажи этого товара. Самый дешевый вариант – 19,3 грн за банку 250 мл, а самый дорогой – 28,2 грн. Ошибок и зависаний приложение по-прежнему не выдавало.

В Gooods цена товара снова была отображена некорректно. Более того указанная наверху страницы стоимость в 31,5 грн за 500 мл отсутствовала в списке магазинов и снова не совпадала с цифрой на ценнике. Также в перечне указывалась самая низкая цена 34,2 грн, тогда как в "Экомаркете", не представленном в системе, она была еще ниже.

Торт весом 450 г

Под проверку попал "Пражский" торт от "БКК". BScanner показал, что разброс цен на этот товар в магазинах составил на момент проведения теста 84 грн – от 225,4 грн до 309 грн. К слову, приложение дополнительно отметило места, где за покупку насчитывается "Национальный кешбэк".

Во время проверки на торт "Пражский" через Gooods снова проявились неточности. В "Велмарте", где проводился тест для этого товара, стояла цена 253,3 грн за 450 г. А вот система после сканирования показала, що товар стоит якобы 274,5 грн.

Кока-кола

При проверке в BScanner разница в стоимость бутылки Coca-Cola объемом 1,75 л оказалась на уровне 16,1 грн. Так, минимальная цена в списке предложений составила 43,9 грн, а максимальная – 60 грн. Всего в списке оказалось 22 магазина, в 13 из которых товар был в наличиии.

В ходе тестирования в Gooods также удалось найти серьезные различия в ценах, даже несмотря на ограниченное количество магазинов в перечне (всего – 9). Так, минимальная цена составила 42,99 грн, а максимальная – 65 грн. То есть экономия на одной бутылке может составлять до 22,01 грн.

Красная икра

BScanner во время сканирования баночки икры "Рыбкоппродукт" в "АТБ" предупредил, что такого товара нет в наличии в других ближайших магазинах. Эта информация снова оказалась правдивой, а потому через Gooods в "Форе" мы решили проверить аналогичные товары – икру от "Камчадал" и "АСС" в баночках по 80 г. В результате нас ожидал неприятный сюрприз – приложение выдало ошибку и сообщение о том, что такие товары вообще не найдены.

На основе нашего тестирования безоговорочным победителем стало приложение BScanner, исключительно которое мы рекомендуем использовать для мониторинга цен, что позволит всем оптимизировать затраты и отложить сэкономленные средства на другие нужды.