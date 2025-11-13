Золото на миллионы и наличка в долларах и евро на десятки тысяч: что задекларировал сотрудник ТЦК в Киевской области

Военнослужащий 1 отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец задекларировал за 2024 год золота в слитках на 4,35 млн грн, а также солидную сумму наличных в иностранной валюте. При этом годовая зарплата его составила 313,841 тыс. грн, т.е. в среднем по 26 153 грн в месяц.

Об этом свидетельствует декларация Коломийца за 2024 год. Согласно документу:

золотом Коломиец владеет совместно с супругой;

в общем владении у четы находится 39 тыс. долларов и 6,5 тыс. евро наличными.

Также вместе с женой и двумя дочерями Коломиец владеет ювелирными изделиями из золота и серебра на 442 тыс. грн.

Помимо этого, военнослужащий совместно с женой владеет квартирой на 61,1 кв. м в Вишневом под Киевом. Она была куплена в 2013 году за 454,73 тыс. грн.

Ездит же Коломиец (совместно с женой) на RENAULT LODGY 2021 г. в. Купил он это авто в том же 2021 году – т.е. новое – за 578,8 тыс. грн.

Любитель золота

Впрочем, золотые слитки Коломиец декларировал и раньше. В декларации за 2023 год указано, что их у него на 2,91 млн грн. Т.е. за год "золотишка" изрядно прибавилось.

На ту же сумму он задекларировал слитков годом ранее (согласно исправленной декларации – в первом ее варианте эта сумма составила почти 3,5 млн грн). При этом зарабатывает Коломиец не на том уровне, чтобы покупать золото на миллионы:

За 2022 год он задекларировал 120,789 тыс. грн зарплаты и 740,755 тыс. грн денежного довольствия военнослужащего.

За 2023-й – 148,263 тыс. грн зарплаты и в общей сложности 272,209 тыс. грн денежного довольствия военнослужащего.

В то же время и в 2022-м, и в 2023 годах Коломиец декларировал солидное количество налички в долларах и евро – сопоставимое с тем, которое он показал в декларации за 2024 год. Это дает повод усомниться в том, что наличка просто была "переведена" в золото.

Также не позволяет сказать, что слитки были куплены после существенной продажи тех же ювелирных украшений. На это указывает несколько фактов:

за 2023 год Коломиец задекларировал "ювелирки" на 340 тыс. грн.

за 2022-й – на ту же сумму (согласно исправленной декларации. В первом ее варианте эта сумма составила 1 млн грн).

Таким образом, в 2024 году стоимость золота в виде слитков и украшений (судя по заявленной стоимости) у Коломийца стало больше.

