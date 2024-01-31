"Золотая виза" станет дороже: страна ЕС меняет требования к получению вида на жительство

Правительство Греции уже в ближайшее время планирует поднять размер инвестиций в недвижимость страны для оформления пятилетнего вида на жительство без выполнения каких-либо дополнительных условий. Так, за "золотую визу" в некоторых регионах придется платить 500 тыс. евро, а не 250 тыс., как сейчас.

Видео дня

Об этом пишет греческое издание Ekathimerini. Отмечается, что поднять лимит хотят, чтобы сдержать спрос на греческую недвижимость, т.к. он привел к значительному росту цен, и жилье становится все менее доступным для граждан страны.

Окончательные суммы еще рассматриваются. Однако, по данным издания, инвестиция вырастет вдвое, до 500 тыс. евро в центре Афин, в северных и южных пригородах столицы Греции, а также на отдельных островах Киклад. Однако для таких регионов как Пирей, Родос, Халкидики и Крит стоимость "золотой визы" может остаться прежним, 250 тыс. евро.

"Будут применены меры по ее (программы "золотых виз". – Ред.) ограничению. Пороги увеличатся для осуществления более существенных инвестиций, но будут исключения для ряда объектов, чтобы направить средства в класс недвижимости, который особенно в них нуждается", – отмечал ранее министр национальной экономики и финансов Греции Костис Хацидакис.

Как отмечают аналитики инвестиционной иммиграции из Astons, на данный момент греческая программа "золотых виз" является одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку имеет самый низкий порог для иностранных инвесторов. По данным Министерства иммиграционной политики Греции, только с января по ноябрь 2023 года количество "золотых виз", выданных инвесторам, выросло на 77%.

Так называемые золотые визы позволяют богатым иностранцам получить вид на жительство в ЕС путем инвестирования в местную недвижимость или финансовые активы. После этого многие подаются и на европейское гражданство.

При этом Европейский парламент и Еврокомиссия призвали страны ЕС закрыть программы "золотых виз". Российская война против Украины привлекла дополнительное внимание к "золотым визам", поскольку, как объяснила бельгийская депутат Саския Брикмонт, они являются потенциальным способом "купить себе дорогу в Европу и отмыть свои деньги, имидж и личность".

От "золотых виз" среди членов ЕС уже отказались Ирландия и Португалия. Черногория тоже пообещала прекратить свою программу, а Испания еще раздумывает, увеличить минимальные инвестиции с 500 тыс. евро до 1 млн евро или же полностью отказаться от выдачи "золотых виз".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что повысит стоимость виз. Таким образом, путешественникам, планирующим посетить Великобританию, понадобится больше дополнительных расходов.