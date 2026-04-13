Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"

В Украине вернули отключения электроэнергии. Причин этого несколько – дефицит мощностей в энергосистеме, ремонты на АЭС и уменьшение генерации. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) вісока – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

Соответственно, можно заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по максимуму. С другой стороны, модно также купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии.

Тем не менее, решение есть – распространяемый в соцсетях калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Почему в Украине вернули отключения света

В целом же, рассказали в "Укрэнерго", причина возвращения отключений та же, по которой они применялись зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Впрочем, подчеркивается, нынешние отключения имеют свою специфику:

Украинцы продолжают пользоваться обогревателями.

Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.

Ремонты на а АЭС.

Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС, из-за чего часть генерации становиться временно недоступной. Впрочем, ремонты являются необходимыми – ведь они помогают поддерживать АЭС в рабочем состоянии.

Снижение генерации на ТЭЦ.

После завершения отопительного сезона ТЭЦ работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.

Меньший импорт электроэнергии.

Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.

Неравномерная работа солнечных электростанций.

С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

