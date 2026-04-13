Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"
В Украине вернули отключения электроэнергии. Причин этого несколько – дефицит мощностей в энергосистеме, ремонты на АЭС и уменьшение генерации. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) вісока – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
Соответственно, можно заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по максимуму. С другой стороны, модно также купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии.
Тем не менее, решение есть – распространяемый в соцсетях калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- ноутбук на 60 Вт, 3 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;
- рабочая мощность – около 180 Вт.
В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.
Почему в Украине вернули отключения света
В целом же, рассказали в "Укрэнерго", причина возвращения отключений та же, по которой они применялись зимой – дефицит мощности, который возник из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Впрочем, подчеркивается, нынешние отключения имеют свою специфику:
- Украинцы продолжают пользоваться обогревателями.
Хотя отопительный сезон формально завершен, температура еще нестабильна. Поэтому многие украинцы используют электрообогреватели, что создаетдополнительную нагрузку на сеть.
- Ремонты на а АЭС.
Весной традиционно начинаются плановые ремонты энергоблоков АЭС, из-за чего часть генерации становиться временно недоступной. Впрочем, ремонты являются необходимыми – ведь они помогают поддерживать АЭС в рабочем состоянии.
- Снижение генерации на ТЭЦ.
После завершения отопительного сезона ТЭЦ работают значительно меньше. Многие из них не могут эффективно производить электроэнергию без параллельного теплоснабжения, поэтому общая генерация падает.
- Меньший импорт электроэнергии.
Весной Украина импортирует меньше электроэнергии, чем зимой. Причина – ценовая ситуация на европейских рынках, по которой импорт становится менее выгодным.
- Неравномерная работа солнечных электростанций.
С одной стороны, весной растет эффективность солнечной генерации. Но это создает новую проблему, ведь днем может быть избыток электроэнергии, а утром, вечером и в облачную погоду дефицит. Именно в пиковые часы потребления и возникает потребность в отключениях.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы с 1 апреля платят за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.
