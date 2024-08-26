Замена генератора для живущих в квартирах: что такое EcoFlow и сколько стоит

Связанные с российским обстрелом резкие экстренные отключения света по всей Украине напомнили: несмотря на то, что в течение многих дней графики плановых ограничений не применялись, без электроэнергии можно остаться в любой момент. А потому вопрос покупки зарядных станций продолжает оставаться актуальным. В частности, спросом в Украине пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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Что такое EcoFlow, как им пользоваться и сколько стоит – читайте в материале OBOZ.UA.

Обеспечивает энергопитание много часов подряд

EcoFlow – зарядная станция, которая отличается своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Кроме генератора, EcoFlow часто сравнивают с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше, как и размер. Благодаря выходу 220 В они могут работать много часов подряд и даже днями (в зависимости от того, какой мощности ваша модель).

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и экономен. Если генераторы вредят окружающей среде и их нельзя устанавливать в помещениях, то с EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

Как выбрать EcoFlow

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, пересчитай все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. Это, в частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций – без указания мест, где их можно купить. Стоит помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – только несколько для примера. В конкретном случае калькулятор советует купить, в частности, EcoFlow DELTA Pro.

Сколько стоит EcoFlow

Стоимость же зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизированном магазине таке приборы стоят от 12 999 до 119 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам энергоэксперта Андрея Закревского, Украина пройдет предстоящую зиму без длительных отключений света. По его словам, в общем света может не быть по 6-8 часов сутки. Тем не менее, готовиться к холодам все равно стоит – в частности, запастись зарядными устройствами, а также обеспечить источник тепла, что особенно актуально для жителей многоэтажек.

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