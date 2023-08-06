Часть украинцев может получить 75% скидку на оплату коммуналки: как оформить

Участники боевых действий в Украине имеют право на получение льгот на оплату услуг ЖКХ. Речь идет почти о полумиллионе граждан, которые имеют соответствующий статус. Они имеют право имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде. При этом следует не путать льготы с субсидиями: вторые предусматривают частичную компенсацию уже оплаченной коммуналки "живыми деньгами", тогда как льготы "урезают" саму сумму в платежке. Кроме того, субсидия зависит от доходов получателя, а льгота – нет.

Как оформить льготу на коммуналку

Обращаться следует в местные органы Пенсионного фонда. Понадобится подать два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Заявление в ЕГАРП подается лично или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Еще один вариант – электронная почта.

Для подачи заявления в ЕГАРП в любой форме нужно подготовить ряд документов. Это:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий право на льготы (удостоверение участника боевых действий;

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (бывш. ИНН).

Льгота по умолчанию предоставляется по адресу государственной регистрации. Сведения о нем внесены в паспорт гражданина Украины. Однако льготу можно получить и по фактическому месту жительства, для этого нужно предоставить хотя один из документов:

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица,;

договор аренды;

справка об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу;

другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.

В случае их отсутствия таких документов нужно составить Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Этим занимаются должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей громады.

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает только одно основание. Получать льготу и субсидию одно временно нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия, онлайн. Таким же способом можно узнать ее размер. Для этого следует зайти на портал Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.

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