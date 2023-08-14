Цифры в платежках увеличились: как украинцам повысили коммуналку

Услуги ЖКХ в Украине подорожали. За год – с июля 2022 года по июль-2023 – общая стоимость коммуналки повысилась на 14,7%. Больше всего – на электричество – сразу на 69,7%.

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Об этом сообщает Госстат. По его данным, больше,чем на 10% выросли расценки и некоторых других услуг. В частности:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Значительно меньший рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7% Еще меньший:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

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Тем временем, в Министерстве энергетики не намерены изменять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона. Таким образом, по крайней мере, до марта-апреля 2024 года украинцы будут платить за киловатт-час 2,64 грн – независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр.

Само повышение стоимости электричества для населения Галущенко назвал вынужденной мерой. Цель, по его словам, состояла в необходимости получить дополнительные средства на ремонт энергосистемы, значительно поврежденной в ходе российских атак.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем участники боевых действий, имеющих соответствующий статус, могут получить скидку в 75% на оплату коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления. Обращаться следует в местные органы Пенсионного фонда.