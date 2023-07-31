Жилье без удобств, отобранный паспорт и 18-часовая работа за еду: украинка рассказала, как попала в трудовое рабство в Польше

Украинцы, которых приглашают на работу за границей, рискуют стать жертвами торговли людьми. Такая практика – не нова, она применялась и до полномасштабного вторжения РФ. Пострадавшие вынуждены жить в нечеловеческих условиях без паспорта и работать без выходных буквально за еду. Вернуться домой такие люди не могут.

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Своей историей попадания в трудовое рабство поделилась жительница Ривненской области в интервью "Суспільному". Женщина на условиях анонимности рассказала о трагедии, которую пережила еще до полномасштабной войны.

Ривнянка нашла объявление о работе кухаркой в Польше в соцсетях в 2020 году. И на первый взгляд, все шло нормально.

"Я уже имела опыт семь лет, периодически уезжала за границу в Германию, Польшу для работы в ресторанах, работаю поваром. Долгое время я переписывалась с пани (хозяйка, представлялась как уроженка Беларуси Нина. – Ред.), общалась, открыла визу и еще две недели вела переговоры, все детали уточняла", – рассказала пострадавшая.

По ее словам, никаких подозрений у нее не возникло, ведь работодательница, как казалось, предоставляла всю необходимую информацию. Она обещала хороший заработок – за восьмичасовую работу с выходными 25 злотых в час (230 грн). Также хозяйка предоставила перевозчика, который и отвез украинку на место.

А сразу по приезду у всех "новых сотрудников" забрали паспорта. "Это уже насторожило. Как задавали вопрос, когда будет паспорт, пани в очень грубой форме отвечала", – рассказала ривнянка.

На второй день новоприбывшие окончательно осознали, куда попали. По словам пострадавшей, люди, которые уже находились у работодательницы, никак не могли вырваться оттуда.

"Там был полутораметровый забор, всюду камеры. Когда приняли решение, что мы будем менять работу и не будем у пани работать, начались ужасные угрозы мне лично, моей семье. (Говорили. - Ред.), что я тебя найду, твоего ребенка, расправлюсь. Это ужас..." – вспоминает украинка.

Работать приходилось по 18 часов в сутки без выходных. При этом за все были штрафы. А "зарплата" составляла 50 злотых (460 грн) в неделю. Предполагалось, что их должно хватать на еду.

Условия проживания также были нечеловеческими. "В 20 квадратах нас проживало более 20 человек. Стояли двухъярусные кровати, кровать возле кровати. Пройти было нельзя, только боком. Мы были без удобств. Как в поле. Летний душ – это все наши удобства. За лишние вопросы, которые ты задаешь пани, сразу наказание, штрафы выписывались", – рассказала украинка.

Более того, в случае болезней не предоставлялась никакая медицинская помощь, людям даже не давали отдохнуть. "Была из Сарненского района, не вспомню, из какой деревни, молодая девушка. У нее случился приступ почек... Она извивалась от боли и просилась отпустить, дать паспорт, чтобы она могла вернуться в Украину на лечение. И эти ужасные разговоры заканчивались ничем, снова угрозы, унижения, брань и все остальное. Когда я убежала, эта девушка еще осталась, потому что у нее не было паспорта. Нина не реагирует ни на что, чтобы дать паспорт. Болезнь, не болезнь – по 18-20 часов работают... Права голоса нет. И лучше ничего у нее не спрашивать", – рассказала украинка.

Случаев физического насилия в отношении самой пострадавшей не было. Но они происходили с другими людьми.

"Лично со мной не было, только моральные унижения, угрозы, что мы достанем тебя из-под земли, мы расправимся с тобой, мы с твоими родными расправимся. Но со слов тех, кто проживал там в доме, говорили, что Нина даже могла чем-то ударить, если кто-то задавал вопросы. Говорили люди, что это было", – вспоминает жительница Ривненщины.

В таких условиях она прожила два месяца. Чтобы сбежать, женщине пришлось разработать план. Она подпоила сына хозяйки, чтобы тот украл паспорт, ведь документы никому не возвращали.

"Когда сын принес паспорт, посреди ночи пришлось перелезать через тот полутораметровый забор, чтобы освободиться. На дорогу деньги отдавали все украинцы, кто по сколько мог, чтобы я могла доехать до Варшавы. Есть город Груец. Из Груйца в Варшаву, а из Варшавы в Ровно. Очень тяжело это вспоминать", – поделилась украинка.

Она также рассказала, что иногда украинцам ненадолго выдавали телефоны. Так она и другие пострадавшие смогли сообщить родственникам, что попали в беду.

"Все были подняты из дома для того, чтобы как-то можно было уехать... У нас была единственная проблема — не было паспортов. Несколько раз перед этим мы с сыном договаривались, опять же из-за алкоголя, потому что он злоупотребляет алкоголем, чтобы он нам помог с нашими паспортами, но это нам не удавалось. Потому что у этой пани Нины сожитель – поляк. И очень все было на контроле, у нас не было лишнего шага: отвезли на работу, привезли с работы. И это по 18 было, по 20 часов. Если мы просили о выходном — слышали угрозы в свою сторону", – рассказала ривнянка.

В целом с начала 2023 года только на Ривненщине за помощью обратились 26 человек, которые пострадали от торговли людьми (по данным Центра поддержки общественных инициатив "Чайка"). А с 2005 года помощь потребовалась 400 украинцам из этого региона. Чаще всего случаи трудового рабства были связаны с работой в России, Польше и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, даже у "нормальных" работодателей в Польше зачастую бывают очень тяжелые условия труда для украинцев. Рабочий день длится 12 часов, при этом сотрудникам не дают отдыха, а жилье от работодателя предлагают в общежитиях с плесенью.

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