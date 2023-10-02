Зеленский подписал закон о зарплатах некоторым военным: детали

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 октября, подписал законопроект № 9638. В частности, он касается зарплаты пленных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") в своем Telegram. Так, законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, и возможность выплаты их семьям. Кроме сдавшихся в плен добровольно.

Также документом предлагается:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

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уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Ранее стало известно, что в Украине предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим. В частности, часть военных может претендовать на пособие с 1 октября.

Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава могут получить 100 тыс. грн, если:

получили ранения (контузию, травму или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или являющиеся заложниками;

находятся в отпуске для лечения после ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине финансовую помощь выплачивают семьям, в составе которых есть дети, получившие ранения или иное повреждение здоровья из-за войны и находящиеся на территории страны или за ее пределами. Выплаты предоставляет организация "СОС Детские городки Украины".

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