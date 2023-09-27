Какие выплаты военным в Украине предусмотрены с 1 октября: стало известно, кто получит

В Украине предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим. В частности, часть военных может претендовать на пособие с 1 октября.

Об этом говорится в законопроекте №9342 по нормированию выплат. Военнослужащие и полицейские рядового и офицерского состава могут получить 100 тыс. грн, если:

получили ранения (контузию, травму или увечье), связанные с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

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захваченные в плен, безвестно отсутствующие, интернированные в нейтральные государства или являющиеся заложниками;

находятся в отпуске для лечения после ранения

На период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тыс. грн.

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В свою очередь, дополнительные выплаты в размере до 50 тыс. грн. могут получать:

служащие ГСЧС;

начальствующий состав НАБУ;

полицейские, имеющие право на 30 тыс. грн выплаты, выполняющие боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, осуществляющего оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на ЛБЗ на расстоянии выполнения боевых задач первого эшелона.

Денежную доплату в 100 тыс. грн. получают за непосредственное участие в боевых действиях или обеспечение осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных действий в период осуществления указанных мероприятий:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

полиция;

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

лица рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащие Вооруженных сил;

военнослужащие Службы безопасности;

военнослужащие Службы внешней разведки;

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны;

военнослужащие Национальной гвардии;

военнослужащие Государственной пограничной службы;

военнослужащие Управления государственной охраны;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта

Дополнительные выплаты курсантам, срочникам и инструкторам

Выплата 2350 грн курсантам после отмены доплаты 30 тысяч всем военным в тылу;

6 тысяч гривен срочникам, которые не стали переходить на контракт и мобилизоваться по новым правилам. Законодательно у них была только выплата 450 грн ежемесячно;

от 15 до 30 тыс. грн – инструкторам из учебных центров. До этого они получали ежемесячную зарплату в 20 100 грн.

Военные, выведенные в распоряжение из-за пребывания на лечении

Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тыс. грн до вывода в распоряжение и ежемесячное дополнительное вознаграждение 20 100 грн после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении выплачивается – военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признанные ВВК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.

В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное довольствие по последней занимаемой должности в полном объеме, затем указанная сумма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине финансовую помощь выплачивают семьям, в составе которых есть дети, получившие ранения или иное повреждение здоровья из-за войны и находящихся на территории страны или за ее пределами. Выплаты предоставляет организация "СОС Детские городки Украины".

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