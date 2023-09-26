В Украине выплачивают 10 тыс. грн на детей: кто может получить и как

В Украине финансовую помощь выплачивают семьям, в составе которых есть дети, получившие ранения или иное повреждение здоровья в результате войны и находящиеся на территории страны или за ее пределами. Выплаты предоставляет организация "СОС Детские поселки Украина".

Финансовая помощь в размере 10 000 грн выплачивается единовременно на каждого ребенка, который получил повреждение здоровью. Об этом говорится в материале Zayava.

Как получить финансовую помощь?

Для того чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить и отправить форму регистрации онлайн по этой ссылке . В заявке укажите такие данные:

ФИО;

дата рождения;

полный адрес места жительства ребенка к событию;

адрес фактического места жительства ребенка на сегодня;

Видео дня

дата случая (ранение ребенка);

информация об обстоятельствах, повлекших телесные повреждения;

вид травмирования, который получил ребенок в результате военных действий;

потребности ребенка/семейства, кроме денежной помощи.

При этом обязательно должны быть документы, подтверждающие факт ранения ребенка.

Как сообщалось, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

По информации властей, средства предоставят:

переселенцам, переместившимся после 24 февраля 2022;

лицам, не переезжавшим после 24 февраля 2022 года, но пострадавшим от войны (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС);

людям, которые из-за войны выехали из своих домов, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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