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В Украине выплачивают 10 тыс. грн на детей: кто может получить и как

Владимир Пазий
Личные финансы
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Украинцы имеют право на дополнительные выплаты на детей

В Украине финансовую помощь выплачивают семьям, в составе которых есть дети, получившие ранения или иное повреждение здоровья в результате войны и находящиеся на территории страны или за ее пределами. Выплаты предоставляет организация "СОС Детские поселки Украина".

Финансовая помощь в размере 10 000 грн выплачивается единовременно на каждого ребенка, который получил повреждение здоровью. Об этом говорится в материале Zayava.

Как получить финансовую помощь?

Для того чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить и отправить форму регистрации онлайн по этой ссылке. В заявке укажите такие данные:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • полный адрес места жительства ребенка к событию;
  • адрес фактического места жительства ребенка на сегодня;
Видео дня
  • дата случая (ранение ребенка);
  • информация об обстоятельствах, повлекших телесные повреждения;
  • вид травмирования, который получил ребенок в результате военных действий;
  • потребности ребенка/семейства, кроме денежной помощи.

При этом обязательно должны быть документы, подтверждающие факт ранения ребенка.

Как сообщалось, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

По информации властей, средства предоставят:

  • переселенцам, переместившимся после 24 февраля 2022;
  • лицам, не переезжавшим после 24 февраля 2022 года, но пострадавшим от войны (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС);
  • людям, которые из-за войны выехали из своих домов, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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