Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год: сколько заработала семья президента

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Доходы главы государства и членов его семьи составили 12 423 008 млн грн.

Об этом говорится на сайте президента. В указанную сумму вошли:

– доход от продажи ОВГЗ – 7 455 972 грн;

– заработная плата, проценты банка и доходы от предоставления недвижимости в аренду – 4 967 036 грн.

Отмечается, что доходы главы государства выросли по сравнению с прошлым годом в связи с возобновлением арендных платежей. Также зафиксировано уменьшение остатка денежных средств на конец года почти на 2 800 000 грн.

Других существенных изменений в 2023 году по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам и т. п. не произошло.

Напомним, в феврале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в первый год полномасштабной войны в Украине стало больше миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, таких граждан стало больше на 16%, чем было в 2021 – или на 2863 человека. В общей сложности декларации с доходом, превышающим 1 млн грн, подали 12 374 человека.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава НБУ Андрей Пышный задекларировал не только высокую зарплату, но и показал долг, который дал своей жене, коллекцию дорогих часов и огромное не сданное в эксплуатацию имение. Пышный ежемесячно получает более 600 тыс. грн зарплаты и является одним из самых высокооплачиваемых государственных менеджеров.

– Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался в своей декларации о заработке 900 тыс. грн в год. В то же время глава правительства отметил, что его жена Екатерина Шмыгаль получила за тот же период около 7 млн грн, что более чем в 7 раз превышает заработки самого премьера.

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