Шмыгаль зарабатывает в 7 раз меньше своей супруги: премьер показал в декларации, чем владеет его семья

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался в своей декларации о заработке 900 тыс. грн за год. В то же время глава правительства указал, что его супруга Екатерина Шмыгаль получила за тот же период около 7 млн грн, что более чем в семь раз превышает заработки самого премьера.

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Об этом свидетельствуют данные ежегодной электронной декларации Шмыгаля. Это декларация за 2022 год, она была подана 17 января 2024 года.

Отмечается, что свои 900 тыс. грн Шмыгаль получил в виде зарплаты по основному месту работы. Заработок супруги премьера состоит в основном из дохода от занятий предпринимательской деятельностью (7 млн грн). Однако дополнительные 27,6 тыс. грн Екатерина Шмыгаль получила в виде пенсии по инвалидности.

Кроме заработков, Шмыгаль отчитался и о сбережениях семьи. Согласно декларации, сам глава правительства держит наличными 140 тыс. долларов. Его супруга владеет 85 тыс. долларов и еще 68 тыс. евро. За год ее сбережения выросли весьма существенно – в 2021 году она хранила наличными лишь 35 тыс. грн.

Также у Шмыгалей есть счета в банках. Денис Шмыгаль имеет на этих счетах 209 тыс. грн, а его супруга - суммарно более 302 тыс. грн. Еще 316 грн находится на счете дочери Шмыгаля Анны.

На семью записан один автомобиль, которым владеет именно Екатерина Шмыгаль. Это Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Указанная стоимость машины - 831,9 тыс. грн.

Недвижимости у Шмыгалей заметно больше, чем автомобилей. Так, в качестве совместного имущества супругов указан жилой дом во Львове, площадь составляет 215,9 кв.

Также супруги владеют земельным участком на 2200 кв. м в Львовской области. А Катерина Шмыгаль дополнительно является собственницей такой недвижимости:

земельный участок во Львове на 151 кв. м.

доля 25% в земельном участке на 458 кв. м (тоже во Львове);

гараж на 17,7 кв. м во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выдало Шмыгалю предписание из-за рисков коррупции. Причиной стало то, что правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК. Среди них большая часть касается вопросов таможенной сферы и пересечения границы.

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