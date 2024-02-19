В Украине стало больше миллионеров: на сколько увеличилось их количество во время большой войны

В первый год полномасштабной войны в Украине увеличилось количество миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, таких граждана стало больше на 16%, чем было в 2021-м – или на 2 863 человека.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: в целом декларации с доходом, превышающим 1 млн грн, подали 12 374 человек.

"Налоговые обязательства по налогу на уплату в бюджет такими миллионерами определены в сумме 2,756 млрд грн. По военному сбору – 526,5 млн грн", – говорится в сообщении.

В целом, отметил нардеп, по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено 4,539 млрд грн налога на доходы физических лиц, а военного сбора - 946,09 млн грн. При этом:

в 2023 году украинцы подали 266 тыс.деклараций об имущественном положении и доходах;

сумма их задекларированного дохода составила 147,92 млрд грн.

"Значительная часть деклараций – 112 тысяч – была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн грн", – рассказал Гетманцев.

Сколько зарабатывают главные чиновники Украины

В то же время, согласно данным, содержащимся в реестре деклараций НАПК, премьер-министр Украины Денис Шмигаль получает далеко не самую большую заработную плату в правительстве. Так, сам премьер, согласно его декларации, ежемесячно получал около 75 тыс. грн.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко имела среднюю зарплату в размере около 74,4 тыс. грн. Так что фактически она зарабатывала примерно столько же, сколько и глава правительства. Кроме того:

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также в среднем зарабатывала 75 тыс. грн;

вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина задекларировала зарплату в размере 74,1 тыс. грн в месяц;

вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров задекларировал зарплату в размере 80,7 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине началась кампания по декларированию доходов за прошлый год. Только за январь 2024 года граждане подали 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах. Заполнить декларации и доплатить налоги должны украинцы, которые имели дополнительный доход.

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