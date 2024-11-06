Зеленский не планирует подписывать "закон о дровах" – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать скандальный "закон о дровах". Закон предусматривает штрафы от 34 тысяч до 51 тысячи гривен и даже заключение до 7 лет за хранение дров без надлежащих документов.

Видео дня

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в интервью для BBC Украина. "Президент не будет подписывать этот закон", – заявил он. О причинах он не уточнил.

Так называемый закон о дровах, принятый Верховной Радой 10 октября 2024 года, имеет целью защитить леса от незаконной вырубки. Впрочем, документ содержит норму, распространяющую ответственность не только на "черных лесорубов", но и на рядовых граждан, покупающих или заготавливающих дрова для собственного отопления.

В связи с ожидаемыми проблемами с электроснабжением этой зимой многие украинцы готовятся к возможной необходимости обогревать свои дома дровами. Однако законопроект требует от каждого владельца дров иметь подтверждение их происхождения в виде накладных, квитанций или других документов.

Авторы законопроекта – народные депутаты от фракции "Слуга народа" и другие, в частности Максим Павлюк и Сергей Ионушас, – уверяют, что документ ориентирован на борьбу с браконьерами и нелегальными пилорамами. По их словам, простые граждане, хранящие дрова для обогрева, не должны подпадать под действие закона, однако формулировки текста оставляют сомнения.

Законопроект предусматривает серьезные наказания для лиц, хранящих, перевозящих или продающих древесину без документов. Если стоимость дров превышает 30 тысяч гривен, их владелец может получить штраф от 34 тысяч до 51 тысячи гривен или даже лишение свободы на срок до трех лет. Если же сумма превышает 90 тысяч гривен, предусмотрено еще более суровое наказание – от 170 до 425 тысяч гривен штрафа или от 5 до 7 лет лишения свободы.

Например, в Тупичевской сельской громаде Черниговщины, где дровами отапливают около 70% домохозяйств, закон вызвал беспокойство. Сельский голова Лариса Шовкова отметила, что покупка дров для обогрева несет значительные расходы и не всегда возможна с официальными документами, поскольку у местных заготовителей обычно нет накладных или чеков.

Литвин предупреждает, что на фоне энергетического кризиса, когда каждый гражданин пытается найти альтернативные способы обогрева, дополнительные требования к документам на дрова могут спровоцировать общественное недовольство и увеличить нагрузку на правоохранительную систему. К моменту публикации этой статьи закон еще не подписан. Литвин заверил, что Владимир Зеленский "не будет подписывать этот закон", хотя время на официальное вето уже исчерпано.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине инициировали новый законопроект, авторами которого являются Максим Павлюк, Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас и другие депутаты, преимущественно из "Слуги народа". Среди них также председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Они предложили увеличить штрафы и ввести уголовную ответственность за хранение дров без документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!