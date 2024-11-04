Пять лет тюрьмы и более 30 тыс. грн штрафа: кто из "Слуг народа" подготовил для украинцев новый "закон о дровах"

В Украине инициировали новый законопроект, авторами которого являются Максим Павлюк, Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас и другие депутаты, преимущественно из "Слуги народа". Среди них также председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Они предложили увеличить штрафы и ввести уголовную ответственность за хранение дров без документов.

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OBOZ.UA выяснил, как будет осуществляться контроль над правонарушителями и какая ответственность предусмотрена для граждан. 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение дров без документов.

Инициатива вызвала значительный резонанс, особенно у населения сельских регионов, где дрова являются основным источником обогрева жилья. Согласно положениям закона, хранение древесины без положенных документов теперь может привести к существенным штрафам, а в случаях, когда стоимость превышает установленный лимит, даже к лишению свободы.

Законопроект был представлен Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, а его авторами выступили народные депутаты, среди которых Максим Павлюк, Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник. Цель закона - борьба с незаконной вырубкой лесов, что является актуальной проблемой в Украине, поскольку масштабы незаконной деятельности в лесной отрасли достигли критического уровня. Законодатели объясняют, что этот шаг направлен на защиту лесов от неконтролируемой вырубки, которая вредит экологии и способствует браконьерству.

Законопроект предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов. Среди основных положений закона:

уголовная ответственность: если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет;

если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, нарушителю грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет; административная ответственность: в случае, если стоимость древесины меньше 30 тысяч гривен, предусмотрен административный штраф от 34 тысяч гривен. Это касается даже случаев хранения одного дерева или ствола без должной документации.

Для контроля за исполнением закона предусмотрено сотрудничество правоохранительных органов с местными администрациями, имеющими информацию об официальных заготовках дров в регионах. Сведения о законном происхождении древесины должны подтверждаться документами, которые издаются официальными лесными хозяйствами.

Таким образом, заготовители дров обязаны иметь такие документы на случай проверок, а их хранение и передача будут осуществляться из актов купли-продажи или накладных. Для подтверждения легальности приобретенных дров закон обязывает граждан иметь один из следующих документов:

чек или накладная от официального продавца , подтверждающая покупку древесины;

, подтверждающая покупку древесины; разрешение на заготовку , выданное местными органами власти или лесными хозяйствами;

, выданное местными органами власти или лесными хозяйствами; документ о покупке на официальных лесных складах.

Юристы отмечают, что эти документы должны быть доступны на момент проверки. Отсутствие документов может повлечь за собой административный штраф, а в случае серьезного нарушения – уголовную ответственность.

Особо остро закон может повлиять на жителей сельских территорий, где дрова являются основным видом топлива. В сельской местности люди часто заготавливают дрова самостоятельно или покупают у местных заготовителей, которые не всегда могут предоставить официальные документы. Например, многие используют древесину из кустарников или небольших зарослей, что не требует разрешений в местных условиях. Однако по новому закону даже такая заготовка древесины считается незаконной без документов, подтверждающих ее легальное происхождение.

Закон уже вызвал беспокойство среди экспертов. Адвокат Алексей Кинебас указывает, что отсутствие переходных положений означает немедленное вступление в силу после подписи президента. Это создает риск для населения, уже хранящего дрова без документов, поскольку люди, заготавливавшие или покупавшие древесину раньше, тоже могут попасть под действие закона. Адвокат отмечает, что этот закон потенциально криминализирует обычную бытовую практику и повышает нагрузку на правоохранительные органы.

Министерство экологии Украины поддерживает новый закон как способ борьбы с браконьерской деятельностью и неконтролируемой вырубкой лесов. По словам представителей Минэкологии, закон также будет способствовать улучшению экологической ситуации, поскольку нелегальная вырубка приводит к снижению лесных ресурсов и деградации экосистем. Однако ведомство отмечает, что требует уточнения методов контроля за соблюдением новых требований в сельской местности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Организация Объединенных Наций обеспечит украинцев помощью для обогрева домов зимой. Выплаты в первую очередь получат пенсионеры, люди с инвалидностью и малоимущие семьи.

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